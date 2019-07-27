Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün menajeri Stelyo Pipis ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Beylerbeyi’nde yer alan bir balıkçıya gitti. Boğaza karşı yemek yiyen Erbil’in neşeli haliyle sevenlerini mutlu etti.

Yemek sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan arkadaşları, “Hamdolsun bu günlere” notuyla çekilen fotoğrafı paylaşırken, Erbil için özel yemeğin hazırlanması ve yediğine, içtiğine doktorunun tavsiyelerine uyarak dikkat etmesi dikkatlerden kaçmadı.