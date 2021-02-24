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Mehmet Aslantuğ kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ kimdir?

Yakışıklı oyuncu Mehmet Aslantuğ, Masumiyet dizisi ile yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Son olarak Kardeş Çocukları dizisinde rol alan Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile evlidir. Mehmet Aslantuğ kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ kimdir? İşte Mehmet Aslantuğ'un dizileri...

Mehmet Aslantuğ kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ kimdir?

MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR?

Mehmet Aslantuğ d. 25 Eylül 1961'de Çarşamba, Samsun'da doğdu. Samsun ili Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mahallesinde dünyaya gelen Aslantuğ, anne tarafından Ubıh, baba tarafından Abzah olan Çerkes kökenli[2] çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini ise Terme ilçesinde tamamladı. 1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırdı ancak öğrencilik yıllarında, Deneme Sahneleri nde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini bırakarak profesyonelleştirdi. 1993 yılında Detay Film'i kurdu.1997-2000 arası ATV'de yayınlanan Sıcak Saatler dizisinde canlandırdığı Sedat Yalçın karakteri ile ve yine ATV'de 2003-2005 yılları arasında yayınlanmış Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Selim Arhan karakteri ile tanındı.Arzum Onan'la evli. Can adında bir oğlu var.

MEHMET ASLANTUĞ'UN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

1986 Gündoğmadan
1987 Ateş Böceği
1987-1988 Belene
1989-1990 İz Peşinde
1990 Başka Olur Ağaların Düğünü
1990 Vurguna İnmek
1991 Kopuk Dünyalar
1991 Karayar Köprüsü
1992 Kapıları Açmak
1993 Yalancı
1994 Yengeç Sepeti
1994 Gerilla
1995 Bir Kadının Anatomisi
1995 Kurtuluş
1996 Akrebin Yolculuğu
1997 Yeni Bir Yıldız
1997-2000 Sıcak Saatler
1999 Merdoğlu
2001-2002 Hırsız
2003-2005 Bir İstanbul Masalı
2009 Hanımın Çiftliği (Muzaffer Bey)
2010 Aşkın İkinci Yarısı (Senarist-Yönetmen)
2011 Canım Babam (Doktor Kerem)
2012 Veda (Dizi) Mehmet Reşat Bey
2013 Ben Onu Çok Sevdim - Adnan Menderes
2015 Aşkın Kokusu - Aziz
2016 Kördüğüm - Enver
2017 Direniş Karatay - Emir Celaleddin Karatay
2019 Kardeş Çocukları - Yıldırım Saner

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