MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR?

Mehmet Aslantuğ d. 25 Eylül 1961'de Çarşamba, Samsun'da doğdu. Samsun ili Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mahallesinde dünyaya gelen Aslantuğ, anne tarafından Ubıh, baba tarafından Abzah olan Çerkes kökenli[2] çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini ise Terme ilçesinde tamamladı. 1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırdı ancak öğrencilik yıllarında, Deneme Sahneleri nde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini bırakarak profesyonelleştirdi. 1993 yılında Detay Film'i kurdu.1997-2000 arası ATV'de yayınlanan Sıcak Saatler dizisinde canlandırdığı Sedat Yalçın karakteri ile ve yine ATV'de 2003-2005 yılları arasında yayınlanmış Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Selim Arhan karakteri ile tanındı.Arzum Onan'la evli. Can adında bir oğlu var.

MEHMET ASLANTUĞ'UN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

1986 Gündoğmadan

1987 Ateş Böceği

1987-1988 Belene

1989-1990 İz Peşinde

1990 Başka Olur Ağaların Düğünü

1990 Vurguna İnmek

1991 Kopuk Dünyalar

1991 Karayar Köprüsü

1992 Kapıları Açmak

1993 Yalancı

1994 Yengeç Sepeti

1994 Gerilla

1995 Bir Kadının Anatomisi

1995 Kurtuluş

1996 Akrebin Yolculuğu

1997 Yeni Bir Yıldız

1997-2000 Sıcak Saatler

1999 Merdoğlu

2001-2002 Hırsız

2003-2005 Bir İstanbul Masalı

2009 Hanımın Çiftliği (Muzaffer Bey)

2010 Aşkın İkinci Yarısı (Senarist-Yönetmen)

2011 Canım Babam (Doktor Kerem)

2012 Veda (Dizi) Mehmet Reşat Bey

2013 Ben Onu Çok Sevdim - Adnan Menderes

2015 Aşkın Kokusu - Aziz

2016 Kördüğüm - Enver

2017 Direniş Karatay - Emir Celaleddin Karatay

2019 Kardeş Çocukları - Yıldırım Saner