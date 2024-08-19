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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Mehmet Aurelio: Böyle zor bir deplasmanda mücadele etmek zor olabiliyor - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Mehmet Aurelio: Böyle zor bir deplasmanda mücadele etmek zor olabiliyor

        Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Böyle zor bir deplasmanda mücadele etmek zor olabiliyor. Beşiktaş kalitesiyle golleri buldu" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 01:00 Güncelleme: 19.08.2024 - 01:00
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        "Böyle bir deplasmanda oynamak zor"
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        Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Antalyaspor sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

        "BÖYLE BİR DEPLASMANDA MÜCADELE ETMEK ZOR OLABİLİYOR"

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio açıklamalarda bulundu. Aurelio, “Takımımız böylesine zor bir deplasmanda Beşiktaş’a karşı bir mücadele ortaya koymaya çalıştı. İlk dakikada golü bulduk. Sonrasında Beşiktaş beraberliği yakaladı. Biz de şanslar elde ettik. Böyle zor bir deplasmanda mücadele etmek zor olabiliyor. Beşiktaş kalitesiyle 3 ve 4. golü buldu. Şimdi Hatayspor maçına odaklanıyoruz. Umarım kendi evimizde galibiyetle başlarız” ifadelerini kullandı.

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