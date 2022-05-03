Mehmet Dinçerler kimdir? Ünlü şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Mehmet Dinçerler ünlü şarkıcı Hadise ile olan ilişkisiyle gündeme geliyor. Hadise ile nikah masasına oturan Mehmet Dinçerler'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı Hadise, Kıbrıs'ta verdiği Bayram konserinde evlilik haberini doğruladı. Peki, Hadise ile nikah masasına oturan Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, hayatı hakkında merak edilenler...

HADİSE'NİN EŞİ MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

23 Ağustos 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler aslen Gazianteplidir. Mehmet Dinçerler ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur.

Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.