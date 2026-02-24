Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mehmet Dinçerler: Konuya beni dahil etmeyin - Magazin haberleri

        Mehmet Dinçerler: Konuya beni dahil etmeyin

        Sevda Türküsev, Mehmet Dinçerler'in, "Her şey aslına rücû eder" paylaşımını Hadise'nin UNICEF ile yaşadığı kriz sonrası yapılmış bir gönderme olarak yorumladı. Dinçerler ise sözlerinin Ramazan etkinlikleriyle ilgili olduğunu belirterek iddiaları reddetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 17:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Konuya beni dahil etmeyin"

        Şarkıcı Hadise, Ramazan ayı kapsamında UNICEF iş birliğiyle hazırladığı bağış videosu nedeniyle sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşti. Bazı kullanıcılar, videonun Türkiye'yi 'yardıma muhtaç' bir ülke gibi yansıttığını öne sürerek şarkıcıya tepki gösterdi. Gelen eleştirilerin ardından Hadise, paylaşımını kısa süre içinde kaldırdı ve kamuoyuna açıklama yaptı.

        Hadise; söz konusu videonun UNICEF tarafından iletilen bir metin doğrultusunda hazırlandığını belirterek Türkiye'yi 'yardıma muhtaç' göstermek gibi bir niyetinin olmadığını ifade etti. Tepkilerin büyümesi üzerine bir açıklama daha yapan şarkıcı, UNICEF ile olan iş birliğini sonlandırdığını duyurdu.

        REKLAM

        Yaşanan gelişmelerin ardından tartışmaya bir yorum da yazar Sevda Türküsev'den geldi. Türküsev, Hadise'nin yaşadığı linç sürecine atıfta bulunarak şarkıcının 2022 yılında evlenip beş ay sonra boşandığı eski eşi Mehmet Dinçerler'in, "Her şey aslına rücu eder" paylaşımını Hadise'ye bir gönderme olarak değerlendirdi.

        Dinçerler ise bu yoruma kayıtsız kalmadı ve sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı: Sevda Hanım selamlar, bu tarz gündemleri takip etmiyorum. Beni ilgilendirmeyen konularla alakalı yorum yapmayı kendime yakıştırmam. Ben bu paylaşımı dün akşam okullarda gördüğüm Ramazan etkinlikleri için yaptım. Konuya beni dahil etmezseniz çok sevinirim. Hayırlı akşamlar.

        Fotoğraflar: Instagram, X

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tuzla'da sıkıştırdığı otomobile çarptı; sürücüyü darbeden çekici şoförü yakalandı

        TUZLA'da trafikte sıkıştırıp çarparak durdurduğu otomobilin sürücüsünü darbettiği belirlenen çekici şoförü Y.K. (36) gözaltına alındı.  (DHA)

        #Mehmet Dinçerler
        #hadise
        #Sevda Türküsev
        #UNICEF
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!