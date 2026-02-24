Mehmet Dinçerler: Konuya beni dahil etmeyin

Şarkıcı Hadise, Ramazan ayı kapsamında UNICEF iş birliğiyle hazırladığı bağış videosu nedeniyle sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşti. Bazı kullanıcılar, videonun Türkiye'yi 'yardıma muhtaç' bir ülke gibi yansıttığını öne sürerek şarkıcıya tepki gösterdi. Gelen eleştirilerin ardından Hadise, paylaşımını kısa süre içinde kaldırdı ve kamuoyuna açıklama yaptı.

Hadise; söz konusu videonun UNICEF tarafından iletilen bir metin doğrultusunda hazırlandığını belirterek Türkiye'yi 'yardıma muhtaç' göstermek gibi bir niyetinin olmadığını ifade etti. Tepkilerin büyümesi üzerine bir açıklama daha yapan şarkıcı, UNICEF ile olan iş birliğini sonlandırdığını duyurdu.

Yaşanan gelişmelerin ardından tartışmaya bir yorum da yazar Sevda Türküsev'den geldi. Türküsev, Hadise'nin yaşadığı linç sürecine atıfta bulunarak şarkıcının 2022 yılında evlenip beş ay sonra boşandığı eski eşi Mehmet Dinçerler'in, "Her şey aslına rücu eder" paylaşımını Hadise'ye bir gönderme olarak değerlendirdi.

Dinçerler ise bu yoruma kayıtsız kalmadı ve sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı: Sevda Hanım selamlar, bu tarz gündemleri takip etmiyorum. Beni ilgilendirmeyen konularla alakalı yorum yapmayı kendime yakıştırmam. Ben bu paylaşımı dün akşam okullarda gördüğüm Ramazan etkinlikleri için yaptım. Konuya beni dahil etmezseniz çok sevinirim. Hayırlı akşamlar.