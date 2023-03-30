Askerlerin halkın yanında olduğunu ifade eden Demir, "Allah devletimizin, milletimizin, askerimizin, polisimizin gücünü ve kuvvetini artırsın. Her gün sıcak ekmek dağıtılıyor. Devletimizin gücünü hissediyoruz. Biz bundan çok memnunuz. Her gün sıcak ekmek dağıtımı yapılıyor. Allah Mehmetçiğimizden razı olsun." dedi.