Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmetçik Kahramanmaraş'ta depremzedeler için ekmek ve ramazan pidesi üretiyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığının kurduğu seyyar sahra fırınında komandolar depremzedeler için ekmek ve ramazan pidesi üretiyor.

ABONE OL
AA

  • 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.
  • Mehmetçik Kahramanmaraş'ta depremzedeler için ekmek ve ramazan pidesi üretiyor

    Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere afet bölgelerinde birçok yardım faaliyetinde bulunan Mehmetçik, depremzedeler için ekmek üretimi de yapıyor.

     

     
  • Mehmetçik Kahramanmaraş'ta depremzedeler için ekmek ve ramazan pidesi üretiyor

    Depremin 3. gününden itibaren Dulkadiroğlu'nda konuşlandırılan Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığının seyyar sahra fırınında sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan askerler hazırladıkları ekmekleri ilçedeki depremzedelere ulaştırıyor.

     

     
  • Mehmetçik Kahramanmaraş'ta depremzedeler için ekmek ve ramazan pidesi üretiyor

    MEHMETÇİK RAMAZAN PİDESİ DE ÜRETİYOR

    Komandolar, ramazan ayı nedeniyle depremzedeler için sıcak pide üretimi de yapıyor.
  • Mehmetçik Kahramanmaraş'ta depremzedeler için ekmek ve ramazan pidesi üretiyor

    Mehmetçik, Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'ndeki çadır kentte kalan depremzedeler için ramazan pidesi hazırlıyor.
  • Mehmetçik Kahramanmaraş'ta depremzedeler için ekmek ve ramazan pidesi üretiyor

    Komandolar, sahur vaktinde de depremzede vatandaşlar için sıcak ekmek üretimine devam ediyor.

     

    Mehmetçik, seyyar sahra fırınında günlük 1500 sıcak ekmek ve pide üretiyor. İftar saatinde vatandaşlara ailedeki birey sayısına göre ekmek dağıtılıyor.
  • Mehmetçik Kahramanmaraş'ta depremzedeler için ekmek ve ramazan pidesi üretiyor

    "DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ HİSSEDİYORUZ"

    Depremzede vatandaşlardan Bayram Demir, bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni ettiklerini belirtti.
  • Mehmetçik Kahramanmaraş'ta depremzedeler için ekmek ve ramazan pidesi üretiyor

    Askerlerin halkın yanında olduğunu ifade eden Demir, "Allah devletimizin, milletimizin, askerimizin, polisimizin gücünü ve kuvvetini artırsın. Her gün sıcak ekmek dağıtılıyor. Devletimizin gücünü hissediyoruz. Biz bundan çok memnunuz. Her gün sıcak ekmek dağıtımı yapılıyor. Allah Mehmetçiğimizden razı olsun." dedi.

     

     
  • Mehmetçik Kahramanmaraş'ta depremzedeler için ekmek ve ramazan pidesi üretiyor

    Yunus Yaşar ise askerlerin hazırladığı ekmekten aldığını belirterek, depremden sonra devlet ve milletin el ele vererek yaraları sarmaya çalıştığını ifade etti.
  • Mehmetçik Kahramanmaraş'ta depremzedeler için ekmek ve ramazan pidesi üretiyor
  • Mehmetçik Kahramanmaraş'ta depremzedeler için ekmek ve ramazan pidesi üretiyor

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.