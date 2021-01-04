Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Meksika, Assange’a siyasi sığınma vermeye hazırlanıyor

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’a siyasi sığınma hakkı verebileceklerini duyurdu.

Meksika, Assange’a siyasi sığınma vermeye hazırlanıyor
İHA

WikiLeaks'in kurucusu Gazeteci Julian Assange, 2009 yılında ABD’nin istihbarat kaynaklarına ait olduğu belirtilen gizli belgeleri yayınlayarak, ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi sızıntısını gerçekleştirmişti. Casuslukla suçlanan Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin dava bugün İngiltere’nin başkenti Londra'da görülmüştü. Yargıç Vanessa Baraitser, Assange'ın "sağlığı ve refahına yönelik potansiyel riskler" nedeniyle ABD'ye iade edilmesini reddetmişti. Baraitser ayrıca, 49 yaşındaki Assange'ın "geleceğinden korkan ve depresif bir yapıda olduğunu" ifade ederek, kendine zarar verebilme riski olduğuna hükmetmişti.

Kararın ardından Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador’dan Assange hakkında sürpriz bir açıklama geldi. Obrador, İngiltere’nin Assange'i serbest bırakması halinde Meksika'nın kendisine siyasi sığınma hakkı verebileceğini duyurdu.

Devlet Başkanı Obrador, Dışişleri Bakanı Marcelo Luis Ebrard Casaubn’dan olası teklif hakkında İngiltere makamlarına ulaşmasını istediğini açıkladı. Obrador, "Assange bir gazeteci ve bir şansı hak ediyor, onu affetmekten yanayım. Ona koruma sağlayacağız" dedi.

'MAHKEMENİN NİHAİ KARARINDAN DOLAYI SON DERECE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK'

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, mahkemenin Assange hakkındaki kararından duyulan hayal kırıklığı dile getirilerek, “Mahkemenin nihai kararından dolayı son derece hayal kırıklığına uğramış olsak da Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeme getirilen her hukuk noktasında galip gelmesinden memnunuz. Mahkeme özellikle Bay Assange’ın siyasi motivasyon, siyasi suç, adil yargılama ve ifade özgürlüğü ile ilgili tüm argümanlarını reddetti” denildi.

Yayınlanan belgeler ile ABD’nin Irak ve Afganistan işgalleri sırasında işlediği insanlık suçlarını açığa çıkaran Assange'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı belirtilmişti.

Hakkında İsveç ve ABD mahkemelerinde açılan davalar nedeniyle Ekvador'a iltica eden Assange, Ekvador’un İngiltere’deki büyükelçiliğine sığınmıştı. Assange, 7 yıl boyunca elçilik binasındaki bir odada yaşamış, 11 Nisan 2019’da elçilikten çıkarılarak İngiltere'ye teslim edilmişti. Assange, İngiltere’ye iadesinin ardından ABD’nin suçlamaları ve iade talebi nedeniyle Londra’daki HM Hapishanesi Belmarsh'ta tutuluyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten 'uranyum zenginleştirmemek' için taahhütlere bağlılık şartı
DÜNYAİran'dan nükleer anlaşma için ABD'ye adım!
Kanarya Adaları'na yasa dışı göçte listenin başında Faslılar yer alıyor
DÜNYAKanarya Adaları'na yasa dışı göçte Faslılar ilk ...
AB'den Bosna Hersek'teki sığınmacılara 3.5 milyon avro destek
DÜNYAAB'den Bosna Hersek'teki sığınmacılara 3.5 milyon ...
İngiliz perakende sektöründe geçen yıl 176 bin 700 kişi işini kaybetti
DÜNYAİngiliz perakende sektörü son 25 yılın en kötü ...
İran: Tüm senaryolara hazırız - Haberler
DÜNYAİran'dan ABD açıklaması: Tüm senaryolara hazırız
SMA ilacı nedir? SMA ilacı neden bu kadar pahalı? Son dakika detaylar
DÜNYATürkiye'nin konuştuğu SMA ilacı Zolgensma: Neden bu ...
Son dakika: WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange davasında flaş karar! - Haberler
DÜNYAİngiliz mahkemesinden Julian Assange davasında flaş ...
SON DAKİKA: İran'ın Güney Kore bandıralı kimyasal yüklü tankere el konulduğundan şüpheleniliyor! - Haberler
DÜNYAİran Güney Kore bandıralı gemiye el koydu!
SON DAKİKA: İran'dan nükleer açıklaması! - Haberler
DÜNYAİran'dan nükleer açıklaması!
SON DAKİKA: Alman medyası yazdı: Koronavirüs ile mücadele için ilan edilen kısıtlamalar devam edecek!
DÜNYAAlman medyası yazdı: Kısıtlamalar devam edecek!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X