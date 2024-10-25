Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Meksika'da 5.8 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Meksika açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem

        Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 19:46 Güncelleme: 25.10.2024 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meksika'da 5.8 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'daki depremin merkez üssünün Chiapas eyaletinin Brisas Barra de Suchiate bölgesinin 82 kilometre güneybatı açıklarında olduğunu bildirdi.

        Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 5,8 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

        Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı