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Meksika'da El Chapo'nun oğlu Ovidio yakalandı, çete üyeleri olay çıkardı

Meksika'da El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez, federal polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Bunun üzerine polisle çatışan, ana yolları barikatlarla kapatan ve araçları ateşe veren çete üyelerinin başlattığı olaylar nedeniyle okullar tatil edildi

Meksika'da El Chapo'nun oğlu yakalandı, çete üyeleri olay çıkardı
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AA

Meksika'da El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınması, ülkede olaylara neden oldu.

AA'nın ülke basınında aktardığı haberlere göre; Guzman'ın dün Culiacan kentinde federal polisin operasyonuyla gözaltına alınmasının üzerine, çete üyeleri polisle çatıştı.

Ana yolları barikatlarla kapatan ve araçları ateşe veren Sinaloa çetesi mensupları, okulların tatil olmasına yol açtı.

Sinaloa Kamu Güvenliği Bakanı Cristobal Castaneda Camarillo, kentsel ve kırsal alanlarda sivillerinin evlerinin ateşe verildiğini belirterek "Şehrin farklı yerlerinde araç enkazı ve ablukalar var, halktan evlerinden ayrılmamalarını istiyoruz, buna hareket ediyoruz ve elimizden geldiğinde bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.

Yetkililer, 50 farklı yolda ablukanın olduğunu ve trafik akışının durma noktasına geldiğini bildirdi.

Öte yandan Halk Eğitimi ve Kültür Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle bölgedeki tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

ABD tarafından en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Guzman, Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

GUZMAN KİMDİR?

Sinaloa çetesinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Guzman, en son yakalandığı 17 Ocak 2019'da bir dizi şiddet dalgasına yol açmıştı.

ABD'de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo'nun oğullarından Guzman'ın yakalanmasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda asker yaralanmış, 51 mahkum cezaevinden firar etmişti.

Onlarca araç ve iş yerinin ateşe verildiği olaylar sonucunda Guzman serbest bırakılmıştı.

EL CHAPO ABD'YE İADE EDİLMİŞTİ

El Chapo lakaplı Joaquin Guzman, ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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