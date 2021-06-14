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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Meksika'da seri katil vahşeti: 17 cansız beden, binlerce kemik bulundu!
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Meksika'da seri katil vahşeti: 17 cansız beden, binlerce kemik bulundu!

Meksika'da seri katil olduğundan şüphelenilen kişinin evinden 17 cansız bedene ait 4 bine yakın kemik çıktı. Eskiden kasap olduğu belirlenen şüphelinin, son kurbanını parçalara ayırıp fileto yaptığı iddia edildi.

SON DAKİKA: Meksika'da seri katil vahşeti: 17 cansız beden, binlerce kemik bulundu!
Meksika'da seri katil vahşeti: 17 cansız beden, binlerce kemik!
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Meksika'nın başkenti Mexico City'de seri katil olduğundan şüphelenilen kişinin evinin zemininde 17 cansız bedene ait binlerce kemik bulundu.

Mexico City Savcılığından yapılan açıklamada, 72 yaşındaki şüphelinin evinin zemininde yapılan kazılarda 3 bin 787 kemik parçası bulunduğu ifade edildi.

Savcılar tarafından yalnızca Andrés olarak tanımlanan şüphelinin eskiden bir kasap olduğunu ve son kurbanını parçalara ayırıp fileto yaptığı ifade edildi. Andrés’in, 34 yaşındaki kadını öldürüp cansız bedenini 14 Mayıs'ta bir kasap demir testeresi ve bıçaklarıyla parçaladığı iddiasıyla yargılanmasına karar verildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Kemik parçaları, her birinin dikkatlice temizlenmesini, vücudun hangi bölümü olduklarını belirlemeyi ve ardından anatomik pozisyonlarına yerleştirmeyi içeren, yaklaşık kurban sayısını belirlemek için çalışmalar yapılıyor. Şimdiye kadar bulunan kemik parçalarının muhtemelen 17 kişiye ait olabileceğini gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

İncelemeler sonucunda 3 bin 787 kemiğin yıllar önce kaybolan 17 kişiye ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Olay yerinde, kaybolan kişilerin kimlik gibi özel eşyalarının bulunduğu aktarıldı.

Kazı çalışmalarının toprak altında da sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı.

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