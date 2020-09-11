Mela Bedel: Şarkı gerçek, alayı yalan

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Müzik sektörüne iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Mela Bedel, "Alayı Yalan' yaşadığım bir kalp kırıklığından ortaya çıktı. Kırıldığı halde yoluna cesaretle devam eden yüreklilere armağan ettim bu şarkıyı. Yani şarkı gerçek, alayı yalan" dedi.

Yorumculuğunun yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle müzik sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Mela, 'Alayı Yalan'ın da söz ve müziğine kendi imza attı.

Düzenlemesini Azel Bert ve Murat Acar yaptığı şarkının klibi Murad Küçük yönetmenliğinde çekildi. Karaköy, Haliç, Nişantaşı ve Zeytinburnu gibi İstanbul'un farklı köşelerinde geçen klip çekimleri 2 günde tamamlandı. Alayı Yalan' bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.