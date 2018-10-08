Kenya'daki Nairobi Ulusal Parkı'nda safariye katılan First Lady Trump, bu gezisinde de kafasına 19'uncu yüzyılda kolonyal dönemdeki sömürgecilerin taktığı şapkayı takarak sosyal medyada eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

First Lady, kıyafet seçimi hakkında sorulan bir soruya, "Çocuklarla ilgili çalışmalarımızdan daha fazla dikkat çekti" diyerek eleştirel bir yanıt verdi. Mısır'daki piramitlerin önünde kameralara poz veren First Lady, "İnsanların ne giydiğime değil, ne yaptığıma odaklanmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Melania Trump çocuklar için oluşturduğu "Be Best" isimli kampanyası kapsamında düzenlediği Afrika turunun son durağı Mısır'a da gelerek ziyaretlerini tamamladı. First Lady'nin Mısır gezisinde giydiği kıyafetler ise sosyal medyada gündem oluşturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Melania Trump kıyafetlerini éŞık Maceraperesté olarak değerlendirdi. Kullanıcılar Melania Trump'ın kombini ile "Indiana Jones film serisinden fırlamış gibi durduğunu" söyledi. Bazı kullanıcılar ise First Lady'yi 1920'li yıllarda arkeologların giydiği kıyafetleri kopya etmekle suçladı.

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