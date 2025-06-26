Melek Baykal: Sonuna kadar hak edilmiş bir ödül

Oyuncu Suna Keskin, Ege Tiyatrolar Birliği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Özdemir Nutku Emek Ödülü’ne layık görüldü. İzmir’de gerçekleşen törende ödülünü alan Keskin, uzun yıllara dayanan tiyatro emeğiyle onurlandırıldı. Oyuncu Melek Baykal da Keskin’in ödül aldığı anı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sevgili ustamız Suna ablamız, dün gece İzmir’de Ege Tiyatrolar Birliği 6'ncı Özdemir Nutku Emek Ödülü’nü kucakladı. Sonuna kadar hak edilmiş bir ödül, doğru yere gitti. Alkışların hepsi size, Suna abla." notunu düştü.

Fotoğraf: Instagram