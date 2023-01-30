Subaşı ise dünden bu yana yapılan paylaşımların ardından sosyal medya hesabı üzerinden, "İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming!" ifadelerini kullandı.

— Melek Mızrak Subaşı (@melekmsubasi) January 30, 2023

Subaşı paylaşımını da yine Game of Thrones karakterlerine benzetilen bir fotoğrafı ile yaptı.