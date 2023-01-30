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Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşı'ndan "Winter is coming" paylaşımı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Bilecik ziyaretinin ardından gündem olan Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşı, sosyal medya hesabından, "İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming!" paylaşımında bulundu

Bilecik'ta Game of Thrones rüzgarı: Başkan Subaşı'ndan
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyaretinin ardından, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyada gündem oldu.

Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones karakterlerine benzetilen Subaşı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı kareler, çok sayıda yorum aldı.

Subaşı ise dünden bu yana yapılan paylaşımların ardından sosyal medya hesabı üzerinden, "İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming!" ifadelerini kullandı.

Subaşı paylaşımını da yine Game of Thrones karakterlerine benzetilen bir fotoğrafı ile yaptı.

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