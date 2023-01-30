İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyaretinin ardından, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyada gündem oldu.
Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones karakterlerine benzetilen Subaşı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı kareler, çok sayıda yorum aldı.
Subaşı ise dünden bu yana yapılan paylaşımların ardından sosyal medya hesabı üzerinden, "İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming!" ifadelerini kullandı.
— Melek Mızrak Subaşı (@melekmsubasi) January 30, 2023
Subaşı paylaşımını da yine Game of Thrones karakterlerine benzetilen bir fotoğrafı ile yaptı.
YORUMLAR