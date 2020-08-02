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Melek Mosso çıplak ayakla sahneye çıktı

Şarkıcı Melek Mosso, bayramın ikinci günü Bodrum Tilkici Koyu'ndaki bir restoranda sahne aldı. Mosso, şarkılarını çıplak ayakla seslendirdi

Melek Mosso
İHA

Şarkıcı Melek Mosso, bayramın ikinci günü Bodrum Tilkici Koyu'ndaki bir restoranda sahne aldı. Sevenlerinin karşısına çiçek desenli bir elbise ile çıkan şarkıcı Melek Mosso, yeni konseptinden dolayı sahnenin her tarafı yapraklar ve renkli çiçekler içerisinde şarkılarını söyledi.

Bu bayram istediği gibi bir bayram olmadığını dile getiren Mosso, "Ben inanıyorum; bu kötü günleri de geride bırakacağız. Birbirimize sıkıca sarıldığımız, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpeceğimiz bayramlarımız tekrar olacak" diyerek hayranlarının bayramını kutladı.

Çıplak ayakla sahneye çıkan Melek Mosso, iki saat boyunca repertuvarında yer verdiği cover şarkılarının yanı sıra yazdığı parçaları da misafirleriyle birlikte seslendirdi. Programını "Keklik Gibi" şarkısı ile noktalayan Mosso, alkışlar eşliğinde sahneden indi.

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