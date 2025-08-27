Melek Mosso: Çocukluğumdan beri üç kez taciz yaşadım

Geçtiğimiz günlerde bazı ünlü erkekler sosyal medyada taciz suçlamalarıyla ifşa edilmişti. Bu ifşaların ardından ünlü kadın isimler de adeta bir akım başlatarak maruz kaldıkları tacizleri paylaştı ve yapılan ifşalara destek verdiklerini açıkladı.

Bu isimler arasında şarkıcı Melek Mosso da yer aldı. Mosso, çocukluğundan bu yana üç kez tacize uğradığını açıklayarak kadınların yaşadığı korku, suçluluk duygusu ve sessizliğe dikkat çekti. Şarkıcı, cesaretin ve dayanışma çağrısı yaptı.

REKLAM

Mosso paylaşımında ; "Son zamanlarda kız kardeşlerimin başına gelen korkunç şeyleri duyuyor, görüyor ve hepsiyle aynı dehşeti paylaşıyorum. Arkadaşlarımızla konuşurken hemen hemen herkesin bunu en az bir kere yaşamış olduğunu görmek mide bulandırıcı. Çocukluğumdan beri üç kere ben de bu durumla karşılaştım. Korku ve suçlanacağım duygusuyla asla kimseyle paylaşmadım (terapistim ve bazı yakınlarım hariç). Hepinizi cesaretinizden ötürü kutluyorum.

Ben hâlâ seslendiremiyor ve isim veremiyorum. Hatta başıma gelen bazı şeylerin tacize girdiğini bile ancak idrak edebiliyorum. Sesinizi yükseltmeniz bana ve bunları yıllardır içinde tutan herkese güç ve cesaret veriyor. Susmayın! El ele bu berbat travmaları iyileştirip, bu korkunç insanları toplumdan dışlayacağız. Öyle ya da böyle artık zarar gören kadınların değil, zarar veren erkeklerin isimleri ayyuka çıkacak. Bütün kız kardeşlerime sıkı sıkı sarılıyorum. Ses çıkar, çünkü yalnız değilsin."