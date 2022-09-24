Melek Mosso: Estetik ameliyat yok... Umudunuzu kaybetmeyin!

Şarkıcı paylaştığı fotoğrafına şu notu düştü:

Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin! Şaka bir yana artık bizler ana baba oluyoruz. Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin. (Estetik ameliyat yok, bazıları para var çare var hödö hödö yazmış. Büyüdükçe düzeldi. O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye)