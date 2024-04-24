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        Haberler Magazin Melek Mosso: Etli butlu olmayı severim - Magazin haberleri

        Melek Mosso: Etli butlu olmayı severim

        Şarkıcı Melek Mosso, "Yaklaşık 3-4 yıldır sürekli spor yapıyorum, haftanın da 4 günü spor yapıyorum. Özellikle zayıflamak için değil, daha sağlıklı olabilmek için yapıyorum. Mesela zayıf olmayı çok da sevmem, etli butlu olmayı severim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 17:17 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:17
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Melek Mosso, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Alışveriş yapan şarkıcı, çıkışta kendisini görüntüleyen gazetecileri fark edince yanındaki arkadaşlarına, "Bakın, dedim ben size. Böyle yakalarlar işte" dedi.

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        Melek Mosso; "Artık yaz geliyor, dolaplar yenilenecek. Aslında çok alışveriş yapmayı sevmiyorum ve mecbur kalmadıkça yapmam. Tüketim insanı değilim ama bazen sisteme ayak uydurmak zorunda kalıyorsun" dedi.

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        Konserlerinin güzel geçtiğini söyleyen Melek Mosso; "Bayramda Kıbrıs'taydım ve harika geçti şimdi de belediye konserlerim, açık hava konserlerim başlıyor, gol gol gol" ifadelerini kullandı.

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        Son günlerde sahne danslarıyla da konuşulan Melek Mosso, gazetecilerin bu durumu hatırlatması üzerine; "Arkadaşlar sahnede eğlendiğimi gösterince dinleyenlerim de bunu hissedebiliyor. Ben o enerjiyi onlardan almasam o şekilde güzel dans edemem, o anın heyecanı ve enerjisi ile olan bir şey" dedi.

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        Melek Mosso; "Yaklaşık 3 - 4 yıldır, haftanın da 4 günü spor yapıyorum. Özellikle zayıflamak için değil, daha sağlıklı olabilmek için yapıyorum. Mesela zayıf olmayı çok da sevmem, nasıl diyeyim; etli butlu olmayı severim. O yüzden de o ayarı çok kaçırmamaya çalışıyorum" açıklamasında bulundu.

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        Geçtiğimiz yıl ekim ayında 2 yıldır birlikte olduğu Serkan Sağdıç ile dünyaevine giren şarkıcı, evliliğin harika geçtiğini söyleyip; "Mükemmel bir duygu. Zaten uzun süredir birlikteydik, bir şey fark etmiyor ama evlendikten sonra bana bir rahatlama geldi, kendi kendime 'Oh buldum, bitti artık!' diyorum" şeklinde konuştu.

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        Melek Mosso, sosyal medyada yapılan kötü yorumların ister istemez canını sıktığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: Mutluluğa ve güzel şeylere 'kötü' demeye o kadar çok aç insan var ki... 'Ben bugün mutsuz uyandım, herkesi de mutsuz edeceğim' modunda takılıyorlar. Bazen bizim de kötü günlerimiz oluyor, sabah uyanıyorsun ve bir sürü kötü yorum görüyorsun, ister istemez de cevap veriyorsun, yapmamaya çalıştığım bir şey aslında ama bazen kendimi tutamıyorum. Ne diyebilirim ki! Üzücü... O insanların profillerine girip baktığımda anlıyorum bazı şeyleri ve gülüp geçiyorum.

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        Melek Mosso, son olarak çocuk yapmayı düşünmediklerini belirterek, "Daha erken, biraz daha zamanı var sanki" dedi.

        #Melek Mosso
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