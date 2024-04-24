Melek Mosso: Etli butlu olmayı severim

Melek Mosso, sosyal medyada yapılan kötü yorumların ister istemez canını sıktığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: Mutluluğa ve güzel şeylere 'kötü' demeye o kadar çok aç insan var ki... 'Ben bugün mutsuz uyandım, herkesi de mutsuz edeceğim' modunda takılıyorlar. Bazen bizim de kötü günlerimiz oluyor, sabah uyanıyorsun ve bir sürü kötü yorum görüyorsun, ister istemez de cevap veriyorsun, yapmamaya çalıştığım bir şey aslında ama bazen kendimi tutamıyorum. Ne diyebilirim ki! Üzücü... O insanların profillerine girip baktığımda anlıyorum bazı şeyleri ve gülüp geçiyorum.