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        Haberler Magazin Melek Mosso Maldivler tatilinde

        Melek Mosso Maldivlerde

        Okyanustaki adalarda tatil yapan ünlüler arasına Melek Mosso da katıldı. Mosso, tatil için Maldivler Cumhuriyeti'ni tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 11:34 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:24
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        Melek Mosso Maldivler tatilinde
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        Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde tatil için Hint Okyanusu'ndaki ada devleti Mauritius Cumhuriyeti'ne gitti.

        Hint Okyanusu'ndaki ada devletlerinde tatil yapmayı tercih eden bir diğer ünlü isimse Melek Mosso oldu. Maldivler Cumhuriyeti'nde tatil yapan Mosso, bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından "I Love Maldives" notuyla paylaştı.

        Yaptığı bu paylaşımın üzerine takipçileri, Melek Mosso'ya;"Maldivleri güzelleştiren tek varlık", "Adı üstünde… Melek" gibi yorumlar yaptı.

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        #Melek Mosso
        #Maldivler

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