Melek Mosso: Vazgeçmeyin

Melek Mosso, Bayhan Müzik organizasyonuyla Antalya Açık Hava Tiyatrosu sahnesindeydi. Konsere Antalyalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni şarkısı 'Hayat'ı sahnede ilk kez canlı olarak yorumlayan Melek Mosso, güçlü vokali, etkileyici enerjisi ve içten performansıyla izleyicilerden büyük alkış aldı. Repertuvarındaki sevilen şarkılarla müzik dolu bir gece yaşattı.

Aynı zamanda müzik öğretmeni olan Melek Mosso, her konserinde olduğu gibi bu özel gecede de 'Keklik Gibi' adlı türküyü seslendirdi. Şarkıyı, annesi Hatice hanım ve tüm kadınlara ithaf eden Mosso, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü de sahnede kutladı.

Melek Mosso; "Kız çocukları hayallerinden asla vazgeçmesin" sözleriyle salondan büyük alkış aldı. Konseri seyredenler arasında sanatçının annesi Hatice hanım da vardı. Mosso, annesini sahnesinde ağırlayarak duygusal anlar yaşadı.

Melek Mosso, 31 Ekim’de gerçekleştirecek olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu konserinde annesinden düet sözü aldı. Konserleri devam ederken bir yandan da Harbiye hazırlıklarına hız veren Mosso, gecenin sürprizlerle geçeceğini Antalya’da duyurdu.