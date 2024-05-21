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        Haberler Müzik Melek Mosso, yaz turnesine başlıyor

        Melek Mosso, yaz turnesine başlıyor

        Melek Mosso, yaz konserlerine 16 Haziran'da İzmir'den başlayacak. Mosso, yaz boyunca da hayranlarıyla buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 14:00 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:00
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        Yaz turnesine başlıyor
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        Melek Mosso, KerkiSolfej’in gerçekleştirdiği konserler kapsamında yaz turnesi maratonuna başlıyor. Son dönemin oldukça beğenilen kadın sanatçılarından Mosso, hayranlarıyla şarkılarını seslendirmek için gün sayıyor.

        Melek Mosso, turnesinin başlangıcını 16 Haziran Pazar İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ile yapacak. Mosso, konserlerine; 27 Haziran Perşembe; Ankara Atılım Sahne, 21 Temmuz Pazar; Antalya Açıkhava, 23 Temmuz Salı; Altınoluk Amfi Tiyatro, 26 Temmuz Cuma; Kuşadası Altın Güvercin amfi Tiyatro, 12 Ağustos Pazartesi; Datça Açıkhava Tiyatrosu, 13 Ağustos Salı; Marmaris Amfi Tiyatro’da devam edecek. Eylül ve ekim aylarında da konser verecek olan Melek Mosso, 18 Eylül Çarşamba Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu ve 3 Ekim Perşembe Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.

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