İstanbul'da günlük 3 milyon ton su harcanıyor. Bu suyun ciddi bir bölümü de Melen'den geliyor. Fakat Melen’le ilgili bir iddia var gündemde. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'un suyuna lağım suyu karıştığını iddia ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havzası'nın bakımından sorumlu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) görevini yapma çağrısında bulundu.

Özlü, İSKİ'nin, su havzası içinde bulunan Düzce'de yapması gereken yatırımlar olduğunu belirtti:

"İSKİ, 5 yıldır yatırım yapmaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçıyor. İBB ve İSKİ yönetimleri, bu yatırımları acilen tamamlayın. İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor” iddiasında bulundu.

İSKİ ise 2019’dan bu yana Düzce’den gelen hatta 1 milyar 120 milyon TL’lik yatırım yaptığını açıkladı ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bu iddiaların ardından Melen’de neler oluyor diye Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız’a sordum ve şu yanıtı aldım:

"KONTROL ALTINA ALINMALI"

“Havzadaki tüm noktasal ve yayılı kirlilik kaynakları kontrol altına alınmalı. Bunun için Su Yasası taslağı bir an önce yasalaşıp havzada etkin bir su yönetimi kurumsal yapısı oluşturulmalı.

Melen havzasındaki kirlilik İstanbul’dan önce bölgedeki su ve toprak kaynaklarını kirletip ekolojik dengeyi bozuyor. İstanbul’a verilen su arıtılarak veriliyor. Kirlilik ağır metal kirliliği değilse sadece arıtma maliyetini arttırır. Su havzaları kirlilik ve ekosistem dengesi açısından mutlak denetim altına alınmalı."