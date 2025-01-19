Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Melen’de neler oluyor? | Son dakika haberleri

        Melen’de neler oluyor?

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü Melen'le ilgili 'Kanalizasyon karışıyor' iddiasında bulundu, İSKİ iddiaları reddetti. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız da 'Su havzaları kontrol altına alınmalı' dedi. Esra Toptaş yazdı..

        Giriş: 19.01.2025 - 17:22 Güncelleme: 19.01.2025 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melen'de neler oluyor?
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da günlük 3 milyon ton su harcanıyor. Bu suyun ciddi bir bölümü de Melen'den geliyor. Fakat Melen’le ilgili bir iddia var gündemde. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'un suyuna lağım suyu karıştığını iddia ediyor.

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havzası'nın bakımından sorumlu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) görevini yapma çağrısında bulundu.

        Özlü, İSKİ'nin, su havzası içinde bulunan Düzce'de yapması gereken yatırımlar olduğunu belirtti:

        "İSKİ, 5 yıldır yatırım yapmaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçıyor. İBB ve İSKİ yönetimleri, bu yatırımları acilen tamamlayın. İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor” iddiasında bulundu.

        İSKİ ise 2019’dan bu yana Düzce’den gelen hatta 1 milyar 120 milyon TL’lik yatırım yaptığını açıkladı ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bu iddiaların ardından Melen’de neler oluyor diye Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız’a sordum ve şu yanıtı aldım:

        "KONTROL ALTINA ALINMALI"

        “Havzadaki tüm noktasal ve yayılı kirlilik kaynakları kontrol altına alınmalı. Bunun için Su Yasası taslağı bir an önce yasalaşıp havzada etkin bir su yönetimi kurumsal yapısı oluşturulmalı.

        Melen havzasındaki kirlilik İstanbul’dan önce bölgedeki su ve toprak kaynaklarını kirletip ekolojik dengeyi bozuyor. İstanbul’a verilen su arıtılarak veriliyor. Kirlilik ağır metal kirliliği değilse sadece arıtma maliyetini arttırır. Su havzaları kirlilik ve ekosistem dengesi açısından mutlak denetim altına alınmalı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-Hamas hattında rehine takası süreci başladı
        İsrail-Hamas hattında rehine takası süreci başladı
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"