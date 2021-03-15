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Melikşah'ın annesi Seferiye Hatun tarihte nasıl öldü? Seferiye Hatun kimdir?

Uyanık Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah'ın annesi Seferiye Hatun'u Çiğdem Selışık Onat canlandırıyor. Son bölümde Seferiye Hatun hayatını kaybediyor. Peki Melikşah'ın annesi Seferiye Hatun tarihte nasıl öldü? Seferiye Hatun kimdir?

Melikşah'ın annesi Seferiye Hatun tarihte nasıl öldü? Seferiye Hatun kimdir?

Sultan Alparslan’ın karısı ve Melikşah’ın annesi olan Seferiye Hatun, devletin baş hatunudur ve sarayda her şey ondan sorulur. Selçuklu soyuna ve kanına çok düşkün olduğundan Karahanlı soyundan gelen Terken Hatun’a karşı hep mesafelidir. Melikşah'ın annesi Seferiye Hatun tarihte nasıl öldü? Seferiye Hatun kimdir?

SEFERİYE HATUN KİMDİR? SEFERİYE HATUN TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Seferiyye Hatun hakkında günümüze ulaşan bir bilgi bulunmamaktadır.

ÇİĞDEM SELIŞIK ONAT KİMDİR?

Çiğdem Selışık Onat, 14 Mayıs 1939 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. eğitimini Robert Kolej'de tamamladıktan sonra, bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne devam etti. Yükseköğrenimi sırasında Genç Oyuncular'ın kurucu grubunda yer alıp, çeşitli oyunlarda rol aldı. Kenter Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalıştı. Fransa'da Conservatoire de le Centre de l'Est'de yönetmenlik derslerine devam etti.

Yüksek lisansını University of North Carolina at Chapel Hill'de tiyatro üzerine tamamladı. Aynı üniversitede karşılaştırma drama çalışmaları üzerine doktora programına devam etti. Meslek hayatı boyunca Amerika'da başta Lincoln Center ve New York Üniversitesi Tisch Tiyatro Bölümü bünyesinde çeşitli oyunlarda yönetmen ve oyuncu olarak yer aldı. Türkiye'de İstanbul Şehir Tiyatroları'nda yönetmen olarak çalıştı. Lincoln Center'de sahnelenen The Time of Cuckoo oyunundaki Signora Fiorina rolü ile Amerika'daki Drama Desk ödüllerinin Dünya Tiyatro Ödülü'nü kazandı. Yaklaşık kırk senelik eğitimcilik hayatı boyunca North Carolina School of Arts'da çeşitli tiyatro ve oyunculuk, New York Üniversitesi Tisch School of Arts'da yüksek lisans oyunculuk dersleri verdi.

Ayrıca yaklaşık 4 sene boyunca Koç Üniversitesi'nde Oyunculuk ve Drama dersleri veren Çiğdem Selışık Onat, 2015'te "Çırak" filmindeki performansıyla 52. Uluslararası Antalya Film Festivali ve 27. Ankara Uluslararası Film Festivalinde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerini kazandı.

Son olarak Çiçero adlı sinema filminde yer alan Çiğdem Selışık Onat, Star Tv ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Rezzan karakterine de hayat vermiştir.

Ödülleri:

2015 – 52. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali – En iyi yardımcı kadın oyuncu – Çırak

2016 – 27. Ankara Film Festivali – En iyi yardımcı kadın oyuncu – Çırak

Çiğdem Selışık Onat'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kardeş Çocukları (Rezzan) (TV Dizisi)

2019 – Çiçero (Wife Frans von Papen) (Sinema Filmi)

2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Tomris) (TV Dizisi)

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