Bill Gates ile Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerini bitireceklerini duyurdu. Boşanma haberiyle birlikte gözler Bill Gates’in eski aşkı Ann Winblad’a çevrildi. Çünkü Microsoft’un kurucusu Bill Gates (65),risk sermayedarı Ann Winblad (70) ile 1980’li yıllarda birlikteydi.

BİLL GATES VE MELİNDA GATES NEDEN AYRILDI?

Bill Gates 1997 yılında Time dergisine yaptığı bir açıklamada, “Melinda ile evlenmeyi düşündüğüm sırada Ann’i aradım ve onun onayını istedim” diye konuşmuştu. Eski aşıkların hafta sonu tatil geleneklerini aksatmadığı ve yılda birkaç kez Ann’in Kuzey Carolina’daki evinde vakit geçirdikleri belirtildi. Üstelik bundan Melinda Gates’in haberi olduğu ve ikili arasında bu yönde bir anlaşma olduğu da iddia edildi. Ann Winblad, San Francisco’lu özel dedektif Edward Alex Kline ile evli.

MELİNDA GATES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Melinda French Gates, 15 Ağustos 1964'de doğdu. Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve başkan yardımcısıdır. Microsoft'un eski ürün birim yönetimi görevlisiydi. Publisher, Microsoft Bob, Encarta, ve Expedia gibi ürünlerin yönetiminde görev almıştır.

1994 yılında Bill Gates ile evlendi. Jennifer Katharine Gates (d. 26 Nisan 1996),Rory John Gates (d. 23 Mayıs 1999) ve Phoebe Adele Gates (d. 14 Ekim 2002) adlarında üç çocukları bulunmaktadır. Çift 3 Mayıs 2021 tarihinde Twitter'den boşanma kararı aldıklarını duyurdular.