Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Melis İşiten'in acı günü - Magazin haberleri

        Melis İşiten'in acı günü

        Ünlü oyuncu Melis İşiten, babaannesi Ayla İşiten'in vefat ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 15:14 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melis İşiten'in acı günü
        ABONE OL

        Melis İşiten, babaannesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Oyuncu; "Biriciğimiz babaannemiz Ayla İşiten'i kaybettik. Cenazesi 13.02.2025 perşembe Erenköy Galip Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Yukarı Baklacı Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.

        Acı haberi duyurduktan sonra bir paylaşım daha yapan İşiten şu ifadelere yer verdi: Benim biriciğim hayattaki tek aşkına kavuştu. Ben sevmeyi sizden öğrendim. sofralarda sizi anlattım, aşkın böylesi makbul dedim. Annem de oldun babam da oldun güzel meleğim. büyüttün, sakındın.

        Senden razıyım. Allah'ım bin kere razı olsun varlığınızdan, öğretinizden. Şimdi orada aşkınız daim olsun. Her daim ojeli parmakların, her daim gülen yüzün, her daim bizi kendinden önde tutuğun kalbinle hatırlayacağım seni güzel babaannem. Seni seviyorum. Dedeme ve Demet ablama sarıl.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Melis İşiten
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Klasik kaçış
        Klasik kaçış
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"