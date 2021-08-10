"Başta çok sert tepkiler aldım" 0:00 / 0:00

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Ünlü oyuncu Melis Sezen, Instyle dergisi için objektif karşısına geçti. Hakkında merak edilenleri anlatan Sezen, 'Sadakatsiz'de canlandırdığı 'Derin' karakteriyle kurduğu özel bağdan bahsetti. Samimi açıklamalarda bulunan Melis Sezen, evli bir adamla aşk yaşayan Derin'den çok şey öğrendiğini dile getirdi.

"BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"

Oyuncu, "Derin bana çok şey yaşattı ve çok fazla şey öğretti. Duyguları ve içgüdüleriyle hareket eden genç bir kadın. Kalbim her an onunla atıyor, çok seviyorum onu, benim için çok özel." ifadelerini kullandı.

"BAŞTA ÇOK SERT TEPKİLER ALDIM"

24 yaşındaki Sezen, dizinin ilk bölümleri yayınlandıktan sonra çok sert tepkiler aldığını itiraf etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Melis Sezen, "Başta çok sert tepkiler aldım. Derin'den nefret ediyorlardı. Derin’le doğrudan konuşan, ona sayıp, söven bir sürü yorum vardı. Bazen Derin’le beni karıştırdıkları bile oluyordu. Bölümler ilerleyince Derin’i anladığını söyleyen, Derin’le aynı durumda kalmış birçok kadından mesajlar da aldım. Derin’i daha iyi tanıdıkça çok kişinin empati kurabilmesine çok mutlu oldum. Tepkiler gördükçe, insanlarda duygu uyandırdığını gördükçe Derin’in yaşadığını anlıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.