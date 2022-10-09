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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melisa Aslı Pamuk'un kaçış gecesi!

Geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mustafa Mert Koç'tan ayrılan Melisa Aslı Pamuk, dün akşam Arnavutköy'deydi. Gazetecilere görüntü vermemek için kaçış yolu arayan ve yaklaşık iki saat boyunca mekanda bekleyen Pamuk, bu çabasında başarılı olamadı

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  • Melisa Aslı Pamuk'un kaçış gecesi! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Melisa Aslı Pamuk, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. 
  • Melisa Aslı Pamuk'un kaçış gecesi! - Magazin haberleri

    31 yaşındaki oyuncu, gazetecilere görüntü vermemek için birçok yola başvurdu. Arkadaşlarına mekanın arasındaki dar yürüme yoluna motosiklet çekmelerini, böylece gazetecilerin oradan geçememesini isteyen Pamuk, tam iki saat boyunca direndi.
  • Melisa Aslı Pamuk'un kaçış gecesi! - Magazin haberleri

    Ancak bu çabasında başarılı olamayan Melisa Aslı Pamuk, daha sonra arkadaşlarını gazetecilerin yanına gönderdi. Oyuncunun kız arkadaşının sevgilisi, muhabirlere tehditler savurdu. "Siz kimsiniz?", "Burada görüntü alınmayacak" ve "Yiyorsa çekin" gibi cümleler kuran Melisa Aslı Pamuk'un arkadaşının bu tehditleri sonuç vermedi.
  • Melisa Aslı Pamuk'un kaçış gecesi! - Magazin haberleri

    Uzun süre sonra ön kapıdan çıkış yapmak zorunda kalan Pamuk, taksiye binip oradan uzaklaştı.
  • Melisa Aslı Pamuk'un kaçış gecesi! - Magazin haberleri

    AŞK BİTTİ

    Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç ile birlikteliğini sonlandırmıştı. 
  • Melisa Aslı Pamuk'un kaçış gecesi! - Magazin haberleri

    "NEGATİF ENERJİNİN BENİ YIPRATMASINA İZİN VERMİYORUM"

    Öte yandan daha önce yaptığı açıklamada Pamuk, hayat felsefesini "Negatif enerjiden uzak durmak... Bu negatifliği bir insan ya da ortamda hissettiğim anda o ortamdan uzaklaşıyorum çünkü o enerjinin beni yıpratmasına izin vermek istemiyorum" sözleriyle tanımlamıştı.
  • Melisa Aslı Pamuk'un kaçış gecesi! - Magazin haberleri

    "SOSYAL MEDYA TEHLİKELİ"

    Ünlü oyuncu, "Sosyal medyanın manevi olarak beslediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Sosyal medya ne kadar besleyebilir bilmiyorum. Bilgi alıyoruz, gündemi takip ediyoruz evet; ama bence aynı zamanda çok da tehlikeli bir yer" yanıtını vermişti.
  • Melisa Aslı Pamuk'un kaçış gecesi! - Magazin haberleri

    "AZ İNSAN, ÇOK MUTLULUK"

    Pamuk, ayrıca kendini, "Huzurlu, mutlu, sessiz, sakin, şanslı ve az insanla görüşmekten hoşnut olan biri. Az insan, çok mutluluk" diye tanımlamıştı.

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