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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçak kreşte mama yedirildikten sonra yatırıldığı yatağında ölen 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş'in ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapıldı. Melisa bebeğin ölümüyle ilgili tutuklanan bakıcı Fatma B. de ilk duruşmada tahliye edildi.

Korkunç olay, geçen yıl 7 Kasım tarihinde Burhaniye Mahallesi’nde kaçak çalıştırılan kreşte meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, bakıcısı tarafından yemek yedirildikten sonra yatağına yatırıldı. Bir süre sonra çocuğu kontrol etmeye gelen bakıcısı çocuğun hareketsiz yattığını gördü. Kucağına Melisa'yı alan bakıcı çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. O sırada 112 Acil Servis ekiplerini gören bakıcı, yola atlayarak ambulansı durdurdu. Bakıcının kucağındaki bebeği alan sağlık görevlileri, İnegöl Devlet Hastanesi'ne hareket etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Melisa kurtarılamadı.

Kaçak kreş işleten derneğin başkanı S.A. ile bakıcı F.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. F.B. tutuklanırken, dernek başkanı S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde İnegöl 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada tutuklu bakıcı F.B. ilk kez hakim karşına çıktı. Tutuklu sanık F.B., tahliye edildi. Mahkeme heyeti bugün de Melisa'nın ölümüyle ilgili kreşte keşif yaptı. İkinci duruşma eylül ayında görülecek.