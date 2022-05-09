Melisa Çayının Mucize Faydaları - Melisa Çayı Ne İşe Yarar, Zayıflatır Mı ve Faydaları Neler?

Melisa çayının faydaları 0:00 / 0:00

Günlük olarak bir bardak tüketildiğinde bile dinginlik veren melisa hem ruha hem de bedene fayda sağlamaktadır. Bu içeriğimizde melisa çayının mucize faydalarını sizler için bir araya getirdik.

Melisa Çayı Faydaları

Melisa çayının mucize faydaları vardır. Melisa çayı faydaları arasında öne çıkanlar;

Melisa çayını düzenli içen kişilerde sakinleştirici etkisi vardır.

Sindirimi rahatlatan melisa çayı boşaltım sistemi için de faydalıdır.

Gaz sorunu olan kişilerin gaz ağrılarının giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Melisa çayı huzursuz kişilere huzur vermekte ve rahatlatmaktadır.

Özellikle gece yatmadan bir bardak melisa çayı içmek uyku sorunlarının çözülmesine yardımcı olur.

Konsantrasyon sorunu olan kişilere yararlı olan melisa hafızanın da güçlenmesini sağlar.

Melisa doğal ağrı kesici özelliğine sahiptir.

Melisa çayı maske şeklinde cilt içinde kullanılabilir ve güneşten cildin negatif şekilde etkilenmesinin önüne geçer.

Ciltte pek çok nedenden dolayı oluşan lekeler melisa çayı sayesinde giderilebilir.

Saç diplerinde ve ciltte oluşan mantar ve egzaman gibi cilt problemlerine karşı melisa çayı kullanılabilir.

Melisa çayı antiseptik ve cilt temizliğinde kullanılabilir.

Gözenekleri temizleyen melisa cildin nemlenmesini sağlar.

Sivilcelerin oluşumunu azaltır.

Sinek ve böcek ısırmalarında melisa çayı kullanılabilir.

Düzenli melisa çayı tüketen kişiler alzheimera karşı korunurlar.

Melisa çayı kızarıklık ve kaşıntılara iyi gelir.

Depresyon, gerginlik, stres ve ruhi sıkıntılara melisa çayı birebirdir.

Melisa Çayı Zararları

Sayısız faydaları olan melisa çayı zararları arasında öne çıkanlara aşağıda sıraladık;

Alerji

Karında ağrı

Başta dönme ve ağrı

Mide sorunları

İdrarda ağrı

Vücudun sıcaklığının artması

Melisa Çayı Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Melisa çayı faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da ele alınmıştır. Saraçoğlu melisa çayı faydalarını şu şekilde sıralamıştır; melisa çayı strese karşı birebirdir, depresyonla baş edilmesine yardımcı olur. Sinirlerin sakinleştirilmesine iyi gelen melisa çayını yatmadan önce tüketirseniz uyku sorunlarına karşı da iyi bir çözümdür.

Melisa Çayı Ne İşe Yarar?

Melisa çayı böcek ve sinek ısırıklarına iyi gelir. Sakinleştirici özelliği olan melisa çayı içeni rahatlatır. Uyku sorunlarına iyi gelir.

Melisa Çayı Zayıflatır Mı?

Doğal antioksidan olan melisa çayı ödem atmaya yardımcı olduğundan diyet döneminde toksinlerin atılmasına fayda sağlayıp kişiyi rahatlatacağı için zayıflamaya da yardımcıdır.

Melisa Çayı Ne Zaman İçilir?

Günün her saatinde tüketilebilen melisa çayının hangi amaçla içileceğine bağlı olarak içilme zamanı belirlenebilir. Örneğin uyku sorunlarıyla baş edebilmek için melisa çayının yatmadan yarım saat önce içilmesi tavsiye edilmektedir.

Melisa Çayı Uyku Yapar Mı?

Melisa çayının rahatlatıcı bir etki olduğu için akşam saatlerinde içildiğinde uyku sorunlarının çözülmesine de yardımcı olur. Melisa çayı uyku yapar ve kişiye dinginlik verir.

Melisa Çayı Anksiyeteye İyi Gelir Mi?

Melisa çayı yatıştırıcı bir bitki olduğundan anksiyete ile başa çıkmada yardımcı olur. Anksiyete ataklarında melisa çayı içilirse kişi rahatlar ve yatışır. Doğal olarak depresyon sorunlarına iyi gelir. Melisa çayı anksiyeteye iyi gelir mi diye düşünenler gönül rahatlığıyla içebilirler.

Melisa Çayı Nasıl Demlenir?

Melisa çayı nasıl demlenir diye merak edenler kuru melisa yapraklarından bir tutam kaynamış suyun içine atarak demlenmesini bekledikten sonra süzerek ılık bir şekilde kullanım amacına bağlı olarak tüketebilirler. Melisa çayı suyla beraber kaynatmak tavsiye edilmemekte demlenmesi tavsiye edilmektedir.