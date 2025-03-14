Melisa Döngel: Şu an için aşk yok

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Melisa Döngel, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Arkadaşıyla birlikte gezmeye çıktığını belirten ünlü oyuncu, boş vakitlerinde ailesi ve sevdikleriyle vakit geçirdiğini söyledi. Döngel; "Kendimi dışarıya atıyorum, nefes alıyorum, geziyorum, insan içine karışıyorum" diye konuştu.

"HİSTERİK OLUYOR"

Genç oyuncuların kameralar önünde ilginç pozlar sergilemesiyle ilgili sorulara da yanıt veren Melisa Döngel, muhabirlerin, "Poz verirken o ilginç hareketler nasıl ortaya çıkıyor?" sorusuna gülerek; "Histerik oluyor" şeklinde karşılık verdi. Paris Moda Haftası’nda dikkat çeken Afra Saraçoğlu'nun pozları hatırlatılınca ise "Giden herkes çok güzeldi. Hande de, Afra da… Çok güzel görünüyorlar" dedi.

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"BEKLİYORUM"

Özel hayatıyla ilgili konuşan Melisa Döngel, hayatında biri olup olmadığı sorusuna; "Şu an için aşk yok. Demek ki doğru zaman değil. Bekliyorum. Doğru zamanda, doğru insanla karşılaşırım" yanıtını verdi.