Melisa Döngel: Şu an için aşk yok
Nişantaşı'nda görüntülenen Melisa Döngel, genç oyuncuların ilginç pozları için "histerik oluyor" dedi. Döngel, Paris Moda Haftası'ndaki pozlarıyla konuşulan Afra Saraçoğlu'nu övdü, aşk sorularına ise "doğru zamanda doğru insan" yanıtını verdi
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Melisa Döngel, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Arkadaşıyla birlikte gezmeye çıktığını belirten ünlü oyuncu, boş vakitlerinde ailesi ve sevdikleriyle vakit geçirdiğini söyledi. Döngel; "Kendimi dışarıya atıyorum, nefes alıyorum, geziyorum, insan içine karışıyorum" diye konuştu.
"HİSTERİK OLUYOR"
Genç oyuncuların kameralar önünde ilginç pozlar sergilemesiyle ilgili sorulara da yanıt veren Melisa Döngel, muhabirlerin, "Poz verirken o ilginç hareketler nasıl ortaya çıkıyor?" sorusuna gülerek; "Histerik oluyor" şeklinde karşılık verdi. Paris Moda Haftası’nda dikkat çeken Afra Saraçoğlu'nun pozları hatırlatılınca ise "Giden herkes çok güzeldi. Hande de, Afra da… Çok güzel görünüyorlar" dedi.
"BEKLİYORUM"
Özel hayatıyla ilgili konuşan Melisa Döngel, hayatında biri olup olmadığı sorusuna; "Şu an için aşk yok. Demek ki doğru zaman değil. Bekliyorum. Doğru zamanda, doğru insanla karşılaşırım" yanıtını verdi.
"KOLAY KOLAY ÜŞÜMEM"
Havaların ısınmasıyla montunu çıkararak kısa kollu kıyafet tercih eden Melisa Döngel, üşüyüp üşümediği sorulunca dikkat çeken bir açıklama yaptı; "Annemin kanını taşıyorum. O beni bu şekilde yetiştirdi. Evde kalorifer pek yanmaz, sıcak duş almayız, battaniyeleri üst üste koyup ısınma alışkanlığımız yoktur. Bu yüzden kolay kolay üşümem ve hasta olmam."