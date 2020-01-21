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HaberlerFiskosMelisa Sözen: Kelimelerle ifade edilemez - Magazin haberleri

Melisa Sözen: Kelimelerle ifade edilemez

Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte bir dizide rol alan oyuncu Melisa Sözen, önceki akşam Cihangir'de sevgilisi Harun Tekin ile kahve içerken görüntülendi. Yeni dizisiyle ilgili soruları yanıtlayan Sözen, "Ben ilk kez Kenan Bey ile aynı dizide rol alıyorum. Muhteşem bir oyuncu. Zaten Ahmet Mümtaz Taylan'ı söylemeye gerek bile yok çünkü usta bir oyuncu. İki ustanın yanında rol almak, onlarla aynı dizide oynamak kelimelerle ifade edilemez" ifadelerini kullandı

Melisa Sözen
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Melisa Sözen, önceki akşam Cihangir'de sevgilisi Harun Tekin ile kahve içerken görüntülendi. Sözen, Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı 8 bölümlük dizi 'Alef' ile ilgili soruları yanıtladı.

"KELİMELERLE İFADE EDİLEMEZ"

Melisa Sözen, "Ben de merakla bekliyorum. Biz inanarak oynadık. Ben ilk kez Kenan Bey ile aynı dizide rol alıyorum. Muhteşem bir oyuncu. Zaten Ahmet Mümtaz Taylan'ı söylemeye gerek bile yok çünkü usta bir oyuncu. İki ustanın yanında rol almak, onlarla aynı dizide oynamak kelimelerle ifade edilemez" açıklamasını yaptı.

"ÇOK BEĞENDİM"

Sözen, "Alef'i izleme fırsatı buldunuz mu?" sorusuna, "Zannedersem ilk görüntüler şu an yayınlandı. Ben dizinin teaser'ını seyrettim, çok beğendim" yanıtını verdi.

 

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