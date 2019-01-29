Piyango milyoneri Melissa Ede, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yeni bir görünüme kavuştu. Trans kadın, yanak dolgusu, botoks, dudak dolgusu, göz altındaki koyu halkaların giderilmesi, kaş kaldırma gibi daha birçok estetik işlem geçirdi.

KAZANDIĞI 4 MİLYON STERLİNİ ESTETİĞE HARCIYOR

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Melissa Ede, lotodan 4 milyon sterlin kazandı. Servetini ise yeni bir yüze kavuşmak için harcadı. Aralık'tan beri işlemlere devam eden kadının, ciddi anlamda değişime uğradığı öncesi ve sonrası fotoğraflardan anlaşılıyor.

Ede, "Çene çevremde gıdım vardı ama şimdi tamamen kurtuldum, aradaki fark çok büyük. Tamamen yüzüm kalktı. Ve bu tıpkı lazer tedavisi gibi... Yaklaşık altı hafta boyunca çalışmaya devam ediyor ve yüzü giderek kaldırılıyor" dedi.

Melissa Ede'nin nişanlısı Rachel Nelson, sonuçların "büyük bir fark" yarattığını söyledi. Hatta şakayla Melissa'nın daha önce hindiye benzediğini söyledi.

"Yüzü sadece yukarıya doğru asılmadı, artık bir şekle de sahip" diyen Nelson, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kafa nakli yapmak istediğimi ona söylemek için bekliyorum ve onun mutlu olacağını düşünüyorum."

SIRADA BURUN VE DİŞ VAR

Melissa, şimdi burnunu ve dişlerini yaptırmayı düşünüyor ve riskli olan yüz feminizasyon cerrahisi (cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirenler için erkeksi yüz özelliklerini daha kadınsı özelliklerle değiştirmeyi amaçlar) için operasyon hakkında bilgi topluyor.

Melissa Ede, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece daha genç ve daha fazla kadınsı hissetmek istiyorum."