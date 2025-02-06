Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Meltem Cumbul, Bebek'te görüntülendi. Bir mekândan çıkıp ATM'ye giderek para çeken oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ZOR HASTALIKLARLA UĞRAŞTI"

Geçtiğimiz günlerde kaybettiği eniştesi Tekin Alkan'ın acısıyla sarsılan Meltem Cumbul; "Çok ani oldu ve genç yaşında eniştemi kaybettik. Benim de ikinci babam gibi olduğu için çok üzüntü duyduk. İki kez akciğerlerinden operasyon geçirmişti. 'Denizi geçti, derede boğuldu' diyebiliriz. Çünkü çok zor hastalıklarla uğraştı. Çok da iyi bir insandı. Bende de çok fazla emeği vardı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

"BEN BU KADAR KONUŞAYIM"

Meltem Cumbul, ABD'den Türkiye'ye tekrardan oyunculuk yapmak için dönmüştü. Cumbul, bu sorular karşısında; "Ben bu kadar konuşayım. Sizlere teşekkür edeyim. Konuşmayayım daha" dedi ve taksiye binerek oradan ayrıldı.