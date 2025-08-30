Meme kanseri tedavisi gören Jessie J. turnesini iptal etti

Ünlü şarkıcı Jessie J, hastalığı nedeniyle turnesini iptal etmek zorunda kaldı. 37 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 'No Secrets' adlı turnesi hakkında bilgi veren bir video paylaştı.

Kasım ayında turneye çıkması gereken şarkıcı, turnesinin ABD ayağını iptal ettiğini, ekim ayında başlaması planlanan turnenin Avrupa ayağını ise ertelediğini açıkladı.

Haziran ayında meme kanseri ameliyatı geçiren ünlü yıldız, 2025 yılı bitmeden tekrar ameliyat olması gerektiğini söyledi.

"Bazılarınızın bildiği gibi, sekiz hafta önce meme kanseri ameliyatı oldum. Maalesef ikinci bir ameliyat olmam gerekiyor" diyen Jessie J; "Çok ciddi bir şey değil, ama yıl sonundan önce yapılması gerekiyor" diye ekledi.

Ameliyatının daha önce turnesiyle aynı zamana denk gelmesinden dolayı sinirli ve üzgün hissettiğini söyleyen Jessie J; "Daha iyi olmam gerekiyor. İyileşmem gerekiyor ve bunun doğru karar olduğunu biliyorum" ifadesini kullandı.

Ünlü şarkıcının turnesinin ABD ayağı için seyircilere para iadesi yapılacak, Avrupa tarihleri ​​ise Nisan 2026'ya ertelenecek.