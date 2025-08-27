Meme kanseri teşhisi 30 yıldır içtiği sigarayı bıraktırdı

Genç yaşından itibaren sigara içen 59 yaşındaki Yalçın, eşinin vefatının ardından sigara kullanımını günde 1,5 pakete kadar çıkarttı.

Sol göğsündeki geçmeyen şiddetli ağrı üzerine Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvuran Yalçın'a, 2. evre meme kanseri teşhisi konuldu.

Tedavisinde olumlu yanıt almak amacıyla sigarayı bırakan Yalçın, yaşadığı süreci AA muhabirine anlattı.

Teşhisin ardından Bilkent Şehir Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğinden randevu aldığını belirten Yalçın, "Sol göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdum ve kanser teşhisi aldım. Kanser teşhisi aldığımda çok yıprandım ve sigarayı bırakma kararı aldım. 30 yıldır sigara kullanıyordum ve günde 1,5 paket içiyordum, artık içmiyorum. Ben bıraktıysam herkes sigarayı bırakabilir." ifadesini kullandı.

Sigarayı bıraktıktan sonra daha iyi ve dinamik hissettiğini söyleyen Yalçın, "Sigara içerken nefesim tıkanıyordu, nefes alamıyordum, hırıltı geliyordu altı aydır sigara içmediğim için bu şikayetlerim geçti. Her nefesimde özgürlüğümü hissediyorum, sigarayı içenler bıraksın" dedi.