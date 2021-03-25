Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu iddiası 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nin logosunun ve simgesi için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Memleket Hareketi'nin sosyal medya hesaplarının logosu açık mavi üzerine beyaz güvercin olarak yer alırken, "Memleket Hareketi Türkiye'nin Bereketi" sloganı kullanıldı.

"Bin Günde Memleket Hareketi" sloganıyla 4 Eylül 2020’de Sivas’tan yola çıkan Muharrem İnce, Memleket Hareketini başlatmıştı.

İnce, 8 Aralık 2020'de kendisinin CHP'den ayrılacağını ve Memleket Hareketi'nin partileşeceğini, ismini ve logosunu ileride genel merkezde yapacağı bir basın toplantısında açıklayacağını söylemişti.