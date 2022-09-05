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Haberler Merak Edilenler Memur enflasyon farkı | Yüzde 3,5 cepte! 2022 Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar olacak?
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Memur enflasyon farkı | Yüzde 3,5 cepte! Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar olacak?

Memur enflasyon farkı yüzde kaç olacak? Ağustos ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memurlar heyecan içerisinde yılbaşında yapılacak Ocak ayı zammıyla ilgili memur enflasyon farkını merak edip araştırıyor. Merak edip araştıranlar için detayları haberimizde derledik. İşte Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası memur enflasyon oranlarıyla ilgili merak edilenler...

Memur enflasyon farkı | Yüzde 3,5 cepte! 2022 Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar olacak?
Memur enflasyon farkında son durum
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Memur enflasyon farkı yani memur maaş zammı enflasyon farkı TÜİK tarafından Ağustos ayı TÜFE oranlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilip araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ocak ayı memur maaş zammı enflasyon farkı ne olacak? İşte, öğretmen, polis ve hemşireler başta olmak üzere kamu görevlilerinin merak ettiği enflasyon farkıyla ilgili detaylar...

6 AYLIK ENFLASYON FARKI ETKİLİ

Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Son zam ise Haziran ayına göre 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı dikkate alınarak yapıldı.

YENİ ZAM OCAK AYINDA

Bir sonraki memur zammı Ocak ayında yapılacak. Ocak ayındaki memur zammı 6 aylık enflasyon farkı Aralık ayında tespit edilen (Ocak ayı başında açıklanan) yıllık enflasyon artış oranından Aralık ayı yıllık enflasyon artış oranının çıkarılması sonucu belli olacak.

Ağustos ayı enflasyon oranları yüzde 80.21 olarak kaydedildi. Bundan Haziran ayı enflasyon oranı çıkarıldığında fark yüzde 3.59 olarak hesaplanıyor. Yani önümüzdeki aylarda üst üste enflasyon oranları Haziran ayı enflasyon oranı olan yüzde 78,622'nin altında gelmediği sürece ki tahminler bu ihtimali desteklemiyor. Memur zammı enflasyon farkı minimal yüzde 3.59 olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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