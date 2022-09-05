Memur enflasyon farkında son durum 0:00 / 0:00

Memur enflasyon farkı yani memur maaş zammı enflasyon farkı TÜİK tarafından Ağustos ayı TÜFE oranlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilip araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ocak ayı memur maaş zammı enflasyon farkı ne olacak? İşte, öğretmen, polis ve hemşireler başta olmak üzere kamu görevlilerinin merak ettiği enflasyon farkıyla ilgili detaylar...

6 AYLIK ENFLASYON FARKI ETKİLİ Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Son zam ise Haziran ayına göre 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı dikkate alınarak yapıldı.

YENİ ZAM OCAK AYINDA Bir sonraki memur zammı Ocak ayında yapılacak. Ocak ayındaki memur zammı 6 aylık enflasyon farkı Aralık ayında tespit edilen (Ocak ayı başında açıklanan) yıllık enflasyon artış oranından Aralık ayı yıllık enflasyon artış oranının çıkarılması sonucu belli olacak.