Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Memura 14 günlük zam farkı yattı mı?
Memur maaş farkı ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere memur maaşları her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılmaktadır. Oluşan 14 günlük boşluk nedeniyle memur maaşında zam farkı ödemelerinin yatacağı tarih araştırılmaya devam ediyor. Ocak ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 11,54 zam yapılmıştı. Peki, "Memur maaş farkı ne zaman yatacak?" İşte 2025 Ocak memur zam farkı ödeme takvimi...
Memur maaşı zam farkı ödemelerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ocak Haziran dönemine ilişkin en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur maaşı ise 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıkarken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilmişti. Zamlı maaşlar hesaplara yatırılırken, memur maaşlarında oluşan 14 günlük zam farkının hesaplara yatırılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Memura 14 günlük maaş farkı yattı mı?" İşte detaylar...
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükselecek.
MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru milyonlarca memurun hesabına yatırılması bekleniyor.
Zam farkı, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak ödeme tarihiyle birlikte hesaplara yatırılacak.
MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde yapılan artışlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeyle belirleniyor. Maaş ve ücretler 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor.
Altı aylık dönemdeki enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, bir sonraki dönemin zammı hesaplanırken önce enflasyon farkı bulunuyor, daha sonra enflasyon farkının üzerine toplu sözleşme zammı uygulanıyor.
ZAMLI MEMUR MAAŞI HESAPLARA YATTI
Zamlı memur maaşları 15 Ocak tarihinde hesaplara yattı.