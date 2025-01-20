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        Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 14 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihi

        Memur maaş farkları ödeme tarihi araştırılıyor. Ocak ayında memurlara yapılan zam sonrası memur zammı ödeme tarihleri bekleniyor. Doktor, öğretmen, polis vb. tüm meslek gruplarında memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Peki Memur maaş farkları yattı mı? İşte, 14 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihi ve detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 09:44 Güncelleme: 20.01.2025 - 19:40
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        Memurlara ödenecek maaş farkı tarihi merak ediliyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisine 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Böylelikle en düşük memur maaşı 40 bin 659 TL’ye yükseldi. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar. Peki Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 14 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihi

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        MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

        Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru milyonlarca memurun hesabına yatırılması bekleniyor.

        Zam farkı, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak ödeme tarihiyle birlikte hesaplara yatırılacak.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayı itibarıyla yüzde 15.75 oranında enflasyon farkı yansıtıldı. Son olarak en düşük emekli aylığı da bu oranda arttı.

        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL seviyesindeyken, yeni artışla birlikte 14 bin 469’ye yükseldi. Ancak taban aylığa yapılan iyileştirme için bir Meclis süreci gerekiyor.

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        ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

        Zam oranının belli olması ardından zamlı maaşların ödeme tarihleri de duyuruldu.

        SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 25-28 tarihleri arasında hesaplara geçecek.

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        MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

        Memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde yapılan artışlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeyle belirleniyor. Maaş ve ücretler 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor.

        Altı aylık dönemdeki enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, bir sonraki dönemin zammı hesaplanırken önce enflasyon farkı bulunuyor, daha sonra enflasyon farkının üzerine toplu sözleşme zammı uygulanıyor.

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