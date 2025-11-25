Habertürk
        MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA İŞLEMİ: 4 aylık fark belli oldu! 2026 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak ve memura yüzde kaç zam gelecek?

        Memur zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son 4 aylık enflasyon verisi belli olurken geriye 2 veri kaldı. Doktor, hemşire, polis ve öğretmen başta olmak üzere tüm memurlar, 2026 Ocak zammı ile ne kadar memur maaşı alacağını sorgulamaya başladı. İşte, memur maaş zammından son gelişmeler

        Giriş: 25.11.2025 - 13:50 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:50
        Milyonlarca memur vatandaş gözlerini memur zammı haberlerine çevirmiş durumda. Memur ve emeklilerin zam oranları son iki oran olan kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Bilindiği üzere memur ve memur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Bu süreçte enflasyon farkı da maaşlara yansıyor. Peki 2026 Ocak Memur maaş zammı tahminleri ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak? İşte, 2026 memur maaş zammı son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar.

        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Memur ve emeklilerin zam oranları kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

        2026 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

        Memur maaşlarına temmuz ayında yapılan yüzde 15,57 oranındaki artışın 5 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Bu farkın üzerine 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak.

        ZAMLI MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa memur maaşlarına ocak ayında yüzde 18,7, yüzde 32 çıkarsa yüzde 19,60, yıllık enflasyon yüzde 33 çıkarsa da ocak ayında yüzde 20,51 oranında zam yapılacak.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

        En düşük emekli aylığı bir süredir 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı bu yıl ocak ayında yüzde 15,75 oranında artışla 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artışla 16.681 TL’ye yükseltildi.

        En düşük emekli aylığı 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 çıkarsa 18.729 TL, yüzde 32 çıkarsa 18.872 TL, yüzde 33 çıkarsa 19.016 TL olacak.

        MEMUR ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

        4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

        Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur maaşlarıyla emekli aylıkları için temmuz-ekim aylarını kapsayan dört aylık döneme ilişkin enflasyon farkı belli oldu.

        Enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
