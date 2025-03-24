Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Memur maaşları bayram öncesi ödenecek mi, maaşlar erkene çekilecek mi, memurlar Nisanın kaçında maaş alacak?

        Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

        Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla memur maaşlarının bayram nedeniyle erkene çekilip çekilmeyeceği araştırılmaya başlandı. 30 Mart ile 1 Nisan arasında idrak edilecek bayram nedeniyle memurlar maaş gününü araştırıyor. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 11:53 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla, 'Memur maaşları bayramdan önce yatar mı?' araştırması da hız kazandı. Bu sene 30 Mart ile 1 Nisan arasında kutlanacak bayram dolayısıyla, her ayın 15'inde yatan maaşların durumu merak ediliyor. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

        2

        MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

        Milyonlarca memur, maaşlarının Ramazan Bayramı öncesi yatıp yatmayacağını araştırıyor. Ancak geçen sene memur maaşları erkene çekilmemiş ve yine ayın 15'inde yatmıştı. Şu anda bu konuda hakkında bir açıklama bulunmuyor.

        3

        2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        29 Mart - Arife

        30 Mart - Bayramın 1. günü

        31 Mart - Bayramın 2. günü

        1 Nisan - Bayramın 3. günü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Dünyada sadece o bölgemizde! Kaçakçıların hedefinde
        Dünyada sadece o bölgemizde! Kaçakçıların hedefinde
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı!
        Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
        Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!