Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla memur maaşlarının bayram nedeniyle erkene çekilip çekilmeyeceği araştırılmaya başlandı. 30 Mart ile 1 Nisan arasında idrak edilecek bayram nedeniyle memurlar maaş gününü araştırıyor. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte, detaylar...
Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla, 'Memur maaşları bayramdan önce yatar mı?' araştırması da hız kazandı. Bu sene 30 Mart ile 1 Nisan arasında kutlanacak bayram dolayısıyla, her ayın 15'inde yatan maaşların durumu merak ediliyor. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?
MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Milyonlarca memur, maaşlarının Ramazan Bayramı öncesi yatıp yatmayacağını araştırıyor. Ancak geçen sene memur maaşları erkene çekilmemiş ve yine ayın 15'inde yatmıştı. Şu anda bu konuda hakkında bir açıklama bulunmuyor.
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
29 Mart - Arife
30 Mart - Bayramın 1. günü
31 Mart - Bayramın 2. günü
1 Nisan - Bayramın 3. günü