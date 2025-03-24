Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla, 'Memur maaşları bayramdan önce yatar mı?' araştırması da hız kazandı. Bu sene 30 Mart ile 1 Nisan arasında kutlanacak bayram dolayısıyla, her ayın 15'inde yatan maaşların durumu merak ediliyor. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?