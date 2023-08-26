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        Memur-Sen, Hakem Kurulu'na başvuruda bulundu

        Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurdu. Memur-Sen başvurusunda, toplu sözleşme masasında uzlaşılan maddelerin lehlerine genişletilmesi kaydıyla uzlaşılamayan taleplerinin Kurul tarafından bağıtlanmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 12:01 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:06
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        Memur-Sen, Hakem Kurulu'na başvuruda bulundu
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        Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen'in, 1 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta sona eren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamamasının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.

        Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na sunulmak üzere başvurusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletti.

        Memur-Sen başvurusunda, toplu sözleşme masasında uzlaşılan maddelerin lehlerine genişletilmesi kaydıyla uzlaşılamayan taleplerinin Kurul tarafından bağıtlanmasını istedi.

        Çalışmalarına yarın başlayacak kurulun, kararını vermek için ay sonuna kadar süresi bulunuyor.

        Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

        KURULDA YER ALACAK İSİMLER

        Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

        Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

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