Toplu sözleşme zam görüşmesi sona erdi: Hükümet ikinci zam teklifi yaptı mı?
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. dönem toplu sözleşme zammı süreçleri devam ediyor. Hükümet, 2026 ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için 6; 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikici altı ayı için 4 zam teklifinde bulundu ancak Memur-Sen ve diğer sendikalar tarafından kabul edilmedi. Şimdi, hükümet ikinci zam teklifi yapmaya hazırlanıyor. Peki, memur toplu sözleşme zammı görüşmelerinde son durum nedir? İşte, son gelişmeler...
Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürüyor. Son olarak, hükümet tarafından verilen ilk zam teklifi Memur-Sen tarafından reddedildi, şimdi ise gözler hükümetten gelecek ikinci zam teklifine döndü. Öte yandan, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve bağlı bazı sendikalar, Ankara'daki çeşitli kamu kurumları önünde düzenledikleri basın açıklamalarında, sunulan zam teklifinin memur ve emeklilerin beklentilerini karşılamadığını ifade etti. Peki, hükümet ikinci teklifini ne zaman yapacak, son durum nedir? İşte, detaylar...
HÜKÜMET İLK MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI TEKLİFİNİ YAPTI
Hükümet, memurlara yönelik ilk zam teklifini yaptı. Buna göre, 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif edildi.
MEMUR-SEN TOPLU SÖZLEŞME ZAM TEKLİFİ NEYDİ?
Memur-Sen, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 25, ikinci altı ayı için yüzde 20 zam talep etti. Sendikanın talebinde bu oranlar gelecek sene için yüzde 20 ve yüzde 15 olarak devam etti. Memur-Sen'in talebi 2026 için toplam yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam oldu.
MEMUR-SEN TEKLİFİ REDDETTİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin ilk zam teklifini reddettiklerini açıkladı. Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin açıkladığı teklifte refah payının, taban aylığının ve enflasyon gerçekliğinin olmadığını dile getirdi.
Yalçın, İşverenin umut değil, hayal kırıklığı ürettiğini ifade ederek, "Ortaya koyduğumuz irade işvereninin teklifine yansımamıştır. Bu oranlar, geçmiş kayıplarımızı telafi etmez, gelecekteki kaygılarımızı da önlemez. Bu yüzden teklifi reddediyoruz" şeklinde konuştu.
HÜKÜMET İKİNCİ ZAM TEKLİFİ YAPTI MI?
15 Ağustos bugün Bakan Işıkhan ve üç Konfederasyon Başkanı arasında saat 16.30'da başlayan görüşme sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçınl "Taban aylığına 1000 TL'lik zam teklifi yapıldı" ifadelerini kullandı. Yalçın ayrıca "Bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil" dedi.
Yalçın ayrıca "Bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil" derken "Müzakere edilebilir bir teklif gelmezse Pazartesi günü emekten gelen gücümüzü kullanacağız ve 18'i itibarıyla Türkiye genelinde iş bırakarak Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz dedik" diye konuştu.
MEMUR TOPLU ZAM SÖZLEŞMESİNDE KAÇ GÖRÜŞME DAHA OLACAK?
19 Ağustos 2025 Salı gününe kadar hükümetin üçüncü teklifi vermesi gerekiyor. Ancak üçüncü teklifte de bir uzlaşı sağlanamazsa devreye Hakem Heyeti girecek ve zam teklifine karar verecek.