Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Memur ve memur emeklisi maaş farkı yattı mı, zam farkları ne zaman yatacak? 2026 Zamlı memur maaşı ödeme takvimi

        Memur ve memur emeklisi maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 2026 Zamlı memur maaşı ödeme takvimi

        Asgari ücret zammının ardından emekli ve memur zammı açıklandı. Yeni yıldan itibaren memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor. Peki zamlı memur maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, memur ve memur emeklisi maaş farkı ödendi mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 16:02 Güncelleme: 17.01.2026 - 08:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Zamlı memur maaşı ödeme takvimi merak ediliyor. Ocak ayında memurlara yapılan zam sonrası memur zammı ödeme tarihleri bekleniyor. Enflasyon verilerinin belirlenmesinin ardından memur ve memur emeklisinin temmuz-aralık döneminde alacağı zamlı maaşlar netleşti. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Peki zamlı memur maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2026 Memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme takvimi belli mi?

        2

        ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2026 NE ZAMAN YATACAK?

        Memur emeklileri tahsis numarasına göre Ocak ayının ilk haftası maaşlarını zamsız olarak aldı. Tahsis numarası 1-3 arasında olanlar 1 Ocak’ta, 4-6 olanlar 2 Ocak’ta, 7-9 olanlar 3 Ocak’ta ve 0 olanların ise 4 Ocak’ta maaşları hesaplara yatırıldı.

        Kamu kurumlarında farklı meslek gruplarında çalışan memurlar ise normal şartlarda maaşlarını (15 Ocak) tarihinde alıyor. Zamlı maaşlar, Ocak ayından itibaren işlendiği için 15 Ocak'tan itiabren zamlı maaşların hesaplara aktarılması bekleniyor.

        SSK emeklilerine ise tahsis numarasına göre maaşlar 17-26 Ocak’ta yatırılacak Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihinde zamlı maaşlarını alacak.

        3

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMLI MI YATACAK?

        SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaş olarak 20 bin lira ödemeleri ile ilgili yasal düzenleme çıktıktan sonra farklar da yatacak.

        4

        MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

        Memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde yapılan artışlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeyle belirleniyor. Maaş ve ücretler 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor.

        Altı aylık dönemdeki enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, bir sonraki dönemin zammı hesaplanırken önce enflasyon farkı bulunuyor, daha sonra enflasyon farkının üzerine toplu sözleşme zammı uygulanıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu