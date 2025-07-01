Memur maaşı ne kadar olacak? Memur zammı ne zaman belli olacak?
Milyonlarca emekli ve memurun gözü 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak verilerin ardından, 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanacak. Memur ve memur emekli maaşı, enflasyon farkının yanında, toplu sözleşme zammı da dahil edilerek belirlenecek. 5 aylık enflasyon farkına göre, memur ve memur emeklisinin ikinci altı aya için alacağı rakam en az yüzde 14 olarak öne çıktı. Doğan enflasyon farkına göre memur maaşı hesabı yapılmaya başlandı. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak?" İşte 2025 Temmuz zammı ile hemşire, polis, öğretmen, doktor maaşı hesaplama tablosu...
Memur maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşında zam oranı açıklık kazanmış olacak. Bilindiği gibi en düşük memur maaşı geçtiğimiz ocak ayında 43.698 TL olarak açıklanmıştı. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak? Hemşire, polis, öğretmen, doktor maaşına yüzde kaç zam gelecek?" İşte memur zammında son durum...
MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!
Mayısta aylık enflasyon yüzde 1.53, yıllık enflasyon ise yüzde 35.41 oldu. 3.5 yılın dibini gören yıllık enflasyon böylece 12 ay üst üste gerilerken yüzde 36.2'lik piyasa beklentisinin de altında kaldı
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Emekli aylığı ve memur maaşında enflasyon farkı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında enflasyon farkı yüzde 15,1 olurken, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında enflasyon farkı yüzde 14,01 oldu.
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak. Haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından, emekli ve memur zammında 6 aylık enflasyon farkı açıklık kazanmış olacak.
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.
Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yılın 2. zammını alacak.
Memur ve memur emeklisi ilk altı için toplu sözleşme ile 2025 yılı için ilk altı ay için yüzde 6 ikinci altı ay için yüzde 5 zam almışlardı. Memurlar ilk altı ay enflasyonun yüksek çıkması halinde aldıkları zam ile enflasyondan doğan farkı alacak. Ayrıca yine toplu sözleşmeden doğan ikinci altı için yüzde 5'lik zam eklenecek.
Mayıs sonu itibarıyla memur ve memur emeklisinin ikinci altı aya için alacağı rakam en az yüzde 14 olarak netleşmiş durumda.
Net rakam Haziran ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2025 OCAK?
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıktı. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükseldi.