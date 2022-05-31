Habertürk yazarı Yasemin Güneri, memurların sakal uzatmasının resmen serbest hale geldiğini yazdı.

“Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nde yer alan ‘sakal kesme’ zorunluluğunun üst hukuk normlarına uygun olmadığına karar vermişti. Bu karara yapılan karar düzeltme talebi de reddedildi” diyen Yasemin Güneri, böylece kamuda sakal kesmeyene artık ceza verilmeyeceğini belirtti.

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MEMURA SAKAL SERBEST Mİ?

Habertürk köşe yazarlarından Yasemin Güneri'nin haberine göre; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde yer alan "sakal kesme" zorunluluğunun üst hukuk normlarına uygun olmadığına karar vermişti.

Bu karara yapılan karar düzeltme talebi de reddedildi. Böylece sakal kesmeyene artık ceza verilmeyecek. Karar düzeltme talebinin reddedilmesiyle birlikte, sakal resmen serbest hale gelmiş oldu.

Silvan Devlet Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak görev yapan E.O.Ö. sakal uzattığı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A-(g) maddesi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırıldı. E.O.Ö. bunun üzerine Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nin iptali istemiyle dava açtı.

Danıştay 12. Dairesi ve Danıştay 2. Dairesi müşterek kurulu, yönetmelikte hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek talebi reddetti.

