Menajerimi Ara dizisi 35. son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Her şeyden habersiz olan Feris, evlilik hayalleri kurarken; Serkan, Melisa'nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenir. Menajerimi Ara 36. yeni bölüm önizleme yayınlandı. Menajerimi Ara 35. son bölüm...

MENAJERİMİ ARA 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— STAR TV (@startv) April 25, 2021

MENAJERİMİ ARA 35. SON BÖLÜM ÖZETİ

Dicle, gerçeği Feris'e söyleyip söylememe konusunda kararsız kalır. Çınar'ın İspanyol oyuncusu Jose, bir reklam çekimi için İstanbul'a gelir. Geldiği ilk andan itibaren Çınar'ı zor durumda bırakan Jose, kaybolunca işler karışır. Bütün ajans Jose'yi bulmak için seferber olur.

Barış'ın oynayacağı filmle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanır. Kıraç bir yandan Ceyda'nın oyunlarını ortaya çıkarmaya çalışırken diğer yandan oyuncusu Ceren Taşçı'nın içinde olduğu krizi çözmeye çalışır. Ayla'nın Dicle ile ilgili sürpriz hamlesi ise herkesi şaşırtır. Serkan, Feris'i üzmeden bir an önce bir çözüm bulmaya çalışırken Ceyda'nın müdahalesi her şeyi karıştırır. Feris'in Melisa'yla yaşayacağı yüzleşme merak konusudur.