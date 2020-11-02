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HaberlerBiyografiMenajerimi Ara kadrosuna yeni oyuncu! Serhat Teoman kimdir? Serhat Teoman kaç yaşında? İşte Serhat Yılmaz'ın o
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Menajerimi Ara kadrosuna yeni oyuncu! Serhat Teoman kimdir? Serhat Teoman kaç yaşında? İşte Serhat Yılmaz'ın oynadığı diziler...

Star TV'nin ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara kadrosuna yeni oyuncu katılacağı haberi sosyal medyada konuşuluyor. Menajerimi Ara 12. bölümle birlikte dizide Serkan karakterini canlandıracak olan Serhat Teoman kimdir? Serhat Teoman kaç yaşında? İşte Serhat Yılmaz'ın oynadığı diziler...

Menajerimi Ara kadrosuna yeni oyuncu! Serhat Teoman kimdir? Serhat Teoman kaç yaşında? İşte Serhat Yılmaz'ın o

Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara kadrosu büyümeye devam ediyor. Pazar günü yayınlanacak 12. bölümle birlikte kadroya dahil olacak ve Serkan karakterini canlandıracak olan Serhat Teoman kimdir? Serhat Teoman kaç yaşında? İşte Serhat Yılmaz'ın oynadığı diziler...

SERHAT TEOMAN KİMDİR?

Serhat Teoman 4 Haziran 1983'te İzmir'de doğdu. Türk dizi, film ve tiyatro oyuncusu olan Serhat Teoman, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun oldu. Yüksek lisansını Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde yapan Teoman 2000′li yılların başından beri televizyon sektöründe yer alıyor. Aynı zamanda Tiyatroda yapan genç oyuncu Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Burak Çatalcalı karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Serhat Teoman Acil Aşk Aranıyor dizisinde Dr.Sinan'ı canlandırmıştır ve Kaçın Kurası isimli dizide Barış'ı canlandırmıştır. Şu sıralar Anne dizisindeki Komiser Sinan karakterini canladırmaktadır.

Tiyatro hayatına arkadaşları Buğra Gülsoy, Fatih Sönmez ve Emre Erkan'la birlikte kurduğu Tiyatro Kutu ile devam etmiştir. Tiyatro Kutu'nun kapanmasının ardından Serhat Teoman ve Emre Erkan'la birlikte kurdukları GET Yapım ile sinema ve tiyatro çalışmalarına devam etmektedir.

SERHAT TEOMAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

YılYapimRolNotlar
2019-2020ÇocukAli Kemal KarasuStar Tv
2018-2019KızımCemalTv8
2017AnneSinan KomiserStar Tv
2016Kaçın KurasıBarışAtv
2015Acil Aşk AranıyorSinanShow TV
2015Acil ServisSinanShow TV
2013Bugünün SaraylısıSavaş AtamanAtv
2012-2013Kuzey GüneyBurak ÇatalcalıKanal D
2011Gün Akşam OlduTarıkShow TV
2010Bitmeyen ŞarkıMesutAtv
2009Uygun Adım AşkSelçukFox Tv
2008Gece GündüzKanal D
2008Hepimiz Birimiz İçinEgemenKanal D
2008Kız TakımıTolgaFox Tv
2007Avrupa YakasıAlican'ın arkadaşıAtv
2007YeminAli SonatFox Tv
2006Yalancı YarimCenkStar Tv
2005Kanlı DüğünİlkerShow TV
2003Kurşun Yarası

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