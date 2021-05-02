Her hafta televizyon dünyasından çeşitli isimleri konuk eden Menajerimi Ara dizinin bu haftaki konuklarından biri olan Bala Atabek'in hayatı merak konusu oldu. Beni Böyle Sev dizisiyle büyük takipçi kitlelerine ulaşan Bala Atabek araştırılıyor. Bala Atabek kimdir? Bala Atabek kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

BALA ATABEK KİMDİR?

Bala Atabek 27 Aralık 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu ve yazar olan Bala Atabek 2006 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılında Bikem Ekberzade'nin ortaya koyduğu 111 Kadın Fotoğrafçı projesinde çalışmış ve kadın sığınakları için üç fotoğraf karesini bağışlamıştır. 2007 yılında KargArt'ta kendi yönettiği oyun olan Dario Fo'nun Kadınları'nı Uluslararası Af Örgütü yararına sahnelemiştir. Atabek'in kamerayla tanışması Benim Annem Bir Melek adlı dizideki Hasıla rolüyle olmuştur. Daha sonrasında ikinci dizi çalışması olan ve yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün yaptığı Elde Var Hayat adlı dizide Gonca adlı karakteri oynamıştır.

2013 yılında TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Beni Böyle Sev adlı dizideki Fahriye karakteri ile kariyerinde hızlı bir ivme kazandı. Beni Böyle Sev'in bitiş yılının akabinde, 'Bizi Büyüten Şey' adlı ilk hikâye kitabını 2015 yılının Şubat ayında Zeplin Yayınları'ndan çıkardı. İyi bir caz müziği dinleyicisi olan Atabek, Bizi Büyüten Şey adlı öykü kitabını en sevdiği caz parçalarına ithaf etmiş ve Bill Evans, Chet Baker, Nina Simone gibi büyük jazz ustalarına yer vermiştir. Yine 2015 yılında, yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun üstlendiği Her Şey Aşktan filminde Hande Doğandemir ile beraber rol almıştır.

2016 yılının Şubat ayında yayına giren Çifte Saadet adlı komedi dizisinde Fikret Kuşkan, Dolunay Soysert ve Şebnem Bozoklu ile FOX TV ekranlarında Mürüvvet karakterini canlandırmıştır. Ardından ilk romanı İşte Güneş Geliyor'u Mart 2016 yılında Zeplin Yayınları'ndan çıkardı. Kitabın ismi ise The Beatles grubunun Here Comes the Sun adlı şarkısından esinlenerek oluşturuldu. Atabek bu ilk romanında, müzik ile yazıyı birbirine harmanlayarak edebiyat dünyasında yetenekli genç bir kadın yazar olarak yerini sağlamlaştırdı.

2016 Eylül'de vizyona giren Tutmayın Beni adlı komedi filminde, oynadığı kadın kahraman başrolü ile komedi severlerin sevgisini kazandı.

BALA ATABEK FİLMLERİ

Güneşi Gördüm, 2009 (Hayriye)

Eyyvah Eyvah, 2009 (Jale)

Saklı, 2015 (Sema)

Her Şey Aşktan, 2016 (Esra)

Tutmayın Beni, 2016 (Fikret)

Oğlan Bizim Kız Bizim, 2016

BALA ATABEK DİZİLERİ

Benim Annem Bir Melek, 2008-2010 (Hasıla)

Elde Var Hayat, 2010-2011 (Gonca)

Türk'ün Uzayla İmtihanı, 2012 (Taziye)

Beni Böyle Sev, 2013 (Fahriye Paksoy)

Çifte Saadet, 2016 (Mürvet)

Aşk-ı Memnu, 2016 (Mürvet)

Her Yerde Sen, 2019 (Esen)

BALA ATABEK TİYATRO

Dario Fo'nun Kadınları, 2007 (Yönetmen, Hippi Ana rolünde)