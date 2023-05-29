Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu seçim sonrası kararını verdi! "Bana gitme vakti göründü"

"ÇÖZÜM YOLLARI BULMAYA GİDECEĞİM"

Ahsen Eroğlu daha sonra yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı: "Sandık başında dürüstçe çalıştım. Sağ, sol demeden herkese yardım ettim. Etmeye çalıştım değil ettim. Çünkü ben böyle öğrendim. Kuralların dışına çıkılmasın diye çok çabaladım. Sesini yükseltip azarlamaya kalktılar. Her iş bilmeyenin tek bildiği bağırmak olduğu için maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum. Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için çözüm yolları bulmaya gideceğim ne zaman olur bilemem" dedi.